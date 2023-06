Sáng 5/6, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT đã kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (TP. Vũng Tàu). Đây điểm thi có số lượng thí sinh dự thi trực tiếp và số phòng thi nhiều nhất trên địa bàn tỉnh, với 1.153 thí sinh, 47 phòng thi.

Bà Trần Thị Ngọc Châu yêu cầu các cán bộ làm công tác thi chú trọng phổ biến, hướng dẫn quy chế thi cho thí sinh để phòng ngừa vi phạm nhưng vẫn phải tạo cho các em tâm lý thoải mái để bước vào kỳ thi.

Qua kiểm tra, bà Trần Thị Ngọc Châu đánh giá, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại điểm thi THPT Nguyễn Khuyến đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự phục vụ cho kỳ thi.

Với điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất trên địa bàn tỉnh, Sở GD-ĐT đã tăng cường nhân sự cho điểm thi, phối hợp với lực lượng Công an PA03, Công an TP. Vũng Tàu, Công an khu vực, Cảnh sát giao thông… để bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi.

Làm việc với Hội đồng thi, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh, đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với các em HS. Do đó, không tránh khỏi việc các em bị áp lực, căng thẳng về tâm lý. Nhiệm vụ của các cán bộ làm công tác thi là hướng dẫn, phố biến quy chế kỹ càng cho thí sinh, chú trọng phòng ngừa vi phạm nhưng vẫn phải tạo cho thí sinh tâm lý thoải mái để các em phát huy được hết năng lực của bản thân, đặc biệt là trong buổi thi đầu tiên.

Cán bộ coi thi phổ biến quy chế cho thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Khuyến.

Đồng thời, trong thời gian kỳ thi diễn ra, lãnh đạo điểm thi, cán bộ làm công tác thi phải luôn luôn bình tĩnh, kiểm soát được tình hình, khi gặp tình huống bất thường phải bám sát quy chế, xử lý mềm dẻo, linh hoạt, xin ý kiến cấp trên khi cần thiết.

Đội tình nguyện viên tại điểm thi THPT Nguyễn Khuyến với những lời chúc dễ thương dành cho "sĩ tử".

Ông Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến cho biết, năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT Nguyễn Khuyến tăng khoảng 300 em so với kỳ tuyển sinh năm trước. Tại điểm thi, có 131 cán bộ, nhân viên làm công tác thi, trong đó có 115 cán bộ coi thi. Do số lượng thí sinh quá đông, nhà trường đã huy động 15 cán bộ Đoàn, 12 GV phối hợp với lực lượng chức năng làm công tác phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh nơi đậu xe, chỉ dẫn phòng thi cho thí sinh…

Tin, ảnh: KHÁNH CHI