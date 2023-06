Mưa to kéo dài, nhiều tuyến đường ở Vũng Tàu, Phú Mỹ bị ngập sâu

Chiều tối 4/6, trận mưa to kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ (từ 17 giờ đến 20 giờ) trên diện rộng, đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu, ảnh hưởng đến lưu thông của người dân.

Mưa lớn gây ngập sâu trên QL51 khiến nhiều phương tiện bị chết máy.

Theo Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam (Busadco), trận mưa lớn làm xuất hiện nhiều điểm ngập ở TP. Vũng Tàu và TX. Phú Mỹ. Trong đó, khu vực có nhiều điểm ngập nặng nhất là tuyến QL51 đoạn trước UBND TX. Phú Mỹ và ngã ba KCN Mỹ Xuân B1-QL51... Một số điểm ngập sâu khoảng 30-40cm khiến nhiều phương tiện di chuyển trên đường bị chết máy.

Tại TP. Vũng Tàu, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường như: 2/9, 30/4, Ngô Quyền, Thi Sách.... với mực nước đo được từ 25-30cm.

Tuyến QL51 đoạn qua địa bàn TX. Phú Mỹ chưa có hệ thống thoát nước nên mỗi lần mưa là ngập sâu.

Ông Nguyễn Sĩ Quế, Phó Giám đốc Ban Kỹ thuật, Công ty Busadco cho biết, nguyên nhân ngập nặng trên QL51 vì trận mưa quá to, cùng với tuyến này đang thi công và chưa có hệ thống thoát nước hoàn thiện. Những điểm ngập khác tại TP. Vũng Tàu do là vùng trũng, nên khi mưa to lượng nước dồn về, dẫn đến thoát không kịp.

Trước tình hình đó, Busadco đã huy động 240 công nhân cùng nhiều phương tiện ứng trực để hỗ trợ công tác thoát nước tại các điểm ngập. Mặc dù tuyến đường QL51 không thuộc quản lý của Busadco, nhưng công ty vẫn hỗ trợ công nhân ứng trực ở các điểm thoát nước trên tuyến này. Theo đó, công nhân Busadco cùng phương tiện đã trực vớt rác, lật tấm đan thoát nước, khơi thông dòng chảy để khắc phục nhanh nhất tình trạng ngập úng trên địa bàn.

QUANG VŨ