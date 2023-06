Đề thi tiếng Anh có sự phân hóa phù hợp mục tiêu tuyển sinh

Chiều 6/6, thí sinh hoàn thành môn tiếng Anh, kép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024.

Tình nguyện viên chúc mừng thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du, huyện Châu Đức hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Ghi nhận tại một số điểm thi, các thí sinh cho biết đề thi tiếng Anh khá hay, nằm trong trọng tâm chương trình ôn tập của HS.

Em Võ Quang Long, Trường THCS Đất Đỏ cho hay: “Các câu hỏi có lượng kiến thức phù hợp và được giáo viên ôn luyện kỹ nên em tự tin làm tốt đề thi này. Đề có phần nghe nên cũng rất hay, thú vị nhưng cũng là một phần thi khó. Tuy nhiên, nhờ có vốn từ vựng và chú ý lắng nghe nên em đã trả lời chính xác các yêu cầu mà đoạn đối thoại đề cập”.

Tương tự em Võ Thị Yến Nhi, Trường THCS Đất Đỏ cũng cho rằng, đề thi môn tiếng Anh không quá khó. Học sinh dễ dành kiếm được điểm từ các câu trắc nghiệm. Tuy nhiên, phần thi viết lại câu, nhất là phần nghe có phần khó hơn. Bởi nghe không rõ đoạn đối thoại giữa các nhân vật thì rất khó tìm ra đáp án đúng. Trong đề thi tiếng Anh, Yến Nhi thích nhất câu viết một đoạn văn về việc giữ gìn sức khỏe trước kỳ thi. “Câu này chỉ 1 điểm. Nhưng nhờ được cô giáo, bố mẹ căn dặn giữ gìn sức khỏe trước khi thi như ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đủ giấc… đã giúp em làm tốt câu này”, em chia sẻ.

Em Phạm Gia Bảo, HS Trường THCS Ngô Sĩ Liên (TP. Vũng Tàu) thì cho hay, kết quả làm bài môn tiếng Anh vượt ngoài mong đợi của em, bởi đề thi nhẹ nhàng hơn những đề em đã luyện tập. Với đề thi này, em dự đoán mình có thể đạt khoảng 9 điểm. “Kết thúc môn thi cuối cùng, em thấy vừa mừng vừa lo. Mừng vì kết quả các môn thi đều khả quan, nhưng áp lực vì số lượng HS dự thi vào Trường THPT Nguyễn Khuyến quá đông nên điểm chuẩn của trường có thể sẽ tăng”, Gia Bảo bày tỏ.

Thí sinh trao đổi về đề thi tại điểm thi trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ)

Theo nhận xét của các GV bộ môn Tiếng Anh, đề thi bám sát ma trận mà Sở GD-ĐT đã công bố. Cấu trúc đề không có sự thay đổi so với đề thi của những năm trước đó nên không gây khó khăn cho HS. Tuy nhiên, đề vẫn bảo đảm sự phân hóa phù hợp với mục tiêu tuyển sinh. Sự phân hóa được thể hiện từ câu 3b, câu 4c và rõ nét nhất ở câu 4d và câu 5. Với đề thi này, HS trung bình nếu nắm vững kiến thức cơ bản cũng có thể đạt 5-6 điểm. HS khá, giỏi có thể đạt trên 9 điểm, thậm chí 10 điểm.

Các tình nguyện viên hỗ trợ 1 thí sinh bị thương khó khăn đi lại tại điểm thi THPT Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh hay giám thị vi phạm. Buổi sáng có 204 thí sinh vắng mặt, buổi chiều có 207 thí sinh vắng vì các lý do như: được tuyển thẳng, rút hồ sơ, rớt tốt nghiệp THCS hoặc các lý do khác. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi không có sự cố bất thường xảy ra.

Sáng 7/6, gần 1.000 thí sinh sẽ dự thi vào chuyên Lê Quý Đôn. Riêng chiều 7/6, thí sinh dự thi chuyên tiếng Anh sẽ thi phần kỹ năng nói.

NHÓM PV GIÁO DỤC