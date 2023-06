"Bờ vai" tin cậy của phụ nữ nghèo

Trong năm 2022, nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN xã Hòa Hưng, 4 hộ do phụ nữ làm chủ đã thoát nghèo. Toàn xã chỉ còn 19 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, số hộ khá giàu gần 40%. Đến nay, nguồn vốn NHCSXH do Hội quản lý lên tới gần 14 tỷ đồng, giúp cho gần 300 lượt hội viên vay để phát triển kinh tế.