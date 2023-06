Trồng bổ sung 540 cây me tây trên đường 3/2

Công ty CP phát triển công viên cây xanh Vũng Tàu (UPC) đang thực hiện trồng 540 cây me tây bổ sung trên đường 3/2 (TP.Vũng Tàu).

Công nhân UPC trồng cây me tây trên dải phân cách đường 3/2.

Cây me tây được trồng tại dải phân cách đoạn còn lại trên đường 3/2 (gần Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đến ngã ba Ẹo Ông Từ) với chiều dài khoảng 1,5km. Cây được trồng mới với đường kính thân 12-14cm, chiều cao 4-4,5m, được chống đỡ chắc chắn.

Sau gần 1 tuần thực hiện, đến nay, UPC đã trồng được hơn 400 cây. Dự kiến, cuối tháng 6, toàn bộ 540 cây me tây sẽ được trồng hết trên đoạn đường nói trên.

Được biết, dự án trồng bổ sung cây me tây trên đường 3/2 (do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2, TP.Vũng Tàu) làm chủ đầu tư là một phần trong chiến lược phát triển đô thị xanh của TP. Vũng Tàu. Cây me tây có khả năng tạo bóng mát lớn, giúp giảm nhiệt độ môi trường xung quanh và tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu khi lưu thông trên tuyến đường này.

Tin, ảnh: SONG THƯ