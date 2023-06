Không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27-29/6, sớm hơn gần 2 tuần so với năm 2022. Do đó, ngay sau khi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa khép lại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã diễn ra gấp rút, với tinh thần tuân thủ tuyệt đối quy chế thi của Bộ GD-ĐT, không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong quá trình diễn ra kỳ thi.

HS Trường THPT Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu) ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Vừa ôn thi, vừa chuẩn bị cơ sở vật chất

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 24 điểm thi chính thức. Trong đó, THPT Trần Nguyên Hãn (TP.Vũng Tàu) là điểm thi có số phòng thi và số lượng thí sinh đông nhất trên địa bàn tỉnh. Thầy Phan Ngọc Tấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đến thời điểm này, nhà trường vẫn duy trì ôn thi tốt nghiệp cho HS lớp 12 đến ngày 24/6. Song song với đó là việc chuẩn bị các điều kiện cơ bản về cơ sở vất chất, trang thiết bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Năm nay, điểm thi THPT Trần Nguyên Hãn có 932 thí sinh dự thi. Ngoài 39 phòng thi chính thức, nhà trường còn chuẩn bị thêm 2 phòng thi dự bị và 2 phòng chờ cho thí sinh. Trường đã bố trí khu vực để đồ của thí sinh, khu vực để xe của thí sinh và cán bộ làm công tác thi cách xa khu vực thi trên 25m. Bên cạnh đó, nhà trường đã kiểm tra máy phát điện, camera giám sát tại phòng lưu trữ đề thi, bài thi, phòng làm việc chung của điểm thi… “Có thể nói, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa diễn ra giống như một đợt tổng duyệt. Cho nên điểm thi THPT Trần Nguyên Hãn đã có sự chuẩn bị cần thiết cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023”, thầy Tấn khẳng định.

Tương tự, tại Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa), bên cạnh việc ôn thi “nước rút” cho HS khối 12 và hoàn thiện hồ sơ dự thi cho thí sinh, nhà trường đã chuẩn bị 27 phòng thi chính thức, 3 phòng dự bị, bố trí khu vực bảo quản đồ đạc cho thí sinh… Nhà trường còn phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra các điều kiện về PCCC để bảo đảm kỳ thi sắp tới diễn ra an toàn.

Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh được thực hiện chu đáo theo đúng quy chế, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị phối hợp tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh năm 2023, Quyết định thành lập BCĐ thi tốt nghiệp của tỉnh, phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, phê duyệt phương án-kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường THPT, Trung tâm GDTX tổ chức tốt việc ôn tập và thi thử cho HS lớp 12, kiểm tra hồ sơ dự thi của thí sinh và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đồng thời tổ chức học tập, phổ biến quy chế thi và nghiệp vụ liên quan cho tất cả cán bộ, GV tham gia công tác thi. Cùng với đó là việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai tổ chức kỳ thi, tổ chức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức trực tuyến.

Sở GD-ĐT cũng đã chủ động lên dự toán kinh phí, tổ chức đấu thầu mua sắm đầy đủ các loại ấn phẩm thi, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi. Đặc biệt, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát cơ sở vật chất, kiểm tra, bổ sung hệ thống camera, phòng chứa đề thi, bài thi và có văn bản đề nghị Công an tỉnh, Sở Công thương, Điện lực tỉnh phối hợp với Sở GD-ĐT bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi…

Tuân thủ quy chế, không để xảy ra sai sót, tiêu cực

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT là sự kiện quan trọng trong năm học 2022-2023. Vì vậy, các thành viên trong BCĐ thi phải hết sức nghiêm túc, quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm: tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng, tuân thủ tuyệt đối quy chế thi của Bộ GD-ĐT, không xảy ra sai sót, tiêu cực trong quá trình diễn ra kỳ thi trên địa bàn tỉnh”.

Ông Đặng Minh Thông yêu cầu Sở GD-ĐT chủ động, kế thừa kinh nghiệm tổ chức thi tốt nghiệp THPT các năm trước, rà soát kỹ lưỡng các công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Trong đó cần chú ý đến vấn đề tập huấn, ăn nghỉ, đi lại của cán bộ coi thi, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế trường học, an ninh, điện nước, cơ sở vật chất, các chế độ hỗ trợ cho các em HS.

Cần chú trọng xây dựng phương án dự phòng cho tất cả các bước trong quy trình chuẩn bị, tổ chức kỳ thi. Các trường trong danh sách điểm thi cần rà soát lại điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi, đặc biệt bảo đảm điều kiện ánh sáng, bàn ghế, nhà vệ sinh…

Ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh vai trò của các địa phương và sở, ngành có liên quan trong công tác tổ chức kỳ thi. Theo ông Thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức rà soát, có kế hoạch cụ thể để chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Cần tính đến phương án xử lý khi xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm, dịp cuối tuần, bố trí xe đưa đón và tổ chức ăn, nghỉ trưa cho cán bộ coi thi tại địa phương.

Cùng với đó, Sở Y tế cần tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, bố trí đội ngũ nhân viên y tế tại các trường trong danh sách điểm thi, bảo đảm sức khỏe cho thí sinh và cán bộ, GV coi thi. Sở Công thương, Điện lực tỉnh chủ động có kế hoạch đảm bảo cung cấp ổn định nguồn điện trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT…

Về an ninh, an toàn của kỳ thi, UBND tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Sở GD-ĐT và các ngành, địa phương liên quan cử lực lượng tham gia bảo vệ an toàn các điểm thi, điểm in sao đề thi, chấm thi, tăng cường công tác đảm bảo phòng cháy, chữa cháy tại điểm coi thi.

Ngoài ra, cần chú trọng công tác vận chuyển, bảo quản đề thi, chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức tuần tra bảo đảm an toàn giao thông, có phương án xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Bài, ảnh: KHÁNH CHI