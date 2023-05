Tuyển lớp 6 nguồn phải có chứng chỉ tiếng Anh: Quá gấp, học sinh trở tay không kịp!

Việc bổ sung yêu cầu về chứng chỉ tiếng Anh vào điều kiện dự tuyển, dự thảo phương án tuyển sinh lớp 6 nguồn năm học 2023-2024 của TP.Vũng Tàu đang vấp phải nhiều ý kiến không đồng tình từ phụ huynh vì họ cho rằng quá gấp gáp.

Do số lượng học sinh đăng ký dự thi quá đông nên từ năm 2020-2021 đến nay, TP.Vũng Tàu kết hợp xét tuyển và khảo sát năng lực trong tuyển sinh lớp 6 nguồn. Trong ảnh: Học sinh tham gia khảo sát năng lực để tuyển sinh lớp 6 nguồn.

Học sinh thiệt thòi

Đầu tháng 5/2023, UBND TP.Vũng Tàu công bố dự thảo phương án tuyển sinh lớp 6 nguồn năm học 2023-2024 vào Trường THCS Nguyễn An Ninh và Trường THCS Ngô Sỹ Liên. Về điều kiện dự tuyển, các quy định về độ tuổi, hộ khẩu, kết quả học tập các lớp: 3, 4, 5 không thay đổi so với kỳ tuyển sinh trước. Tuy nhiên, điểm mới so với năm 2022-2023 là HS phải đạt trình độ tiếng Anh bậc 1 (A1) trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ GD-ĐT ban hành) mới được tham gia dự tuyển.

Trước thông tin này, nhiều phụ huynh phản ánh việc bổ sung điều kiện chứng chỉ tiếng Anh chưa hợp lý, khiến nhiều HS mất cơ hội dự tuyển lớp 6 nguồn.

Được biết, từ tháng 11/2022, Bộ GD-ĐT đã dừng hàng loạt kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ ở Việt Nam. Đến nay, mới có một số ít đơn vị được cấp phép tổ chức thi trở lại. Tuy nhiên, Bà Rịa-Vũng Tàu chưa có bất cứ đơn vị nào được cấp phép trở lại để tổ chức thi các chứng chỉ mà dự thảo phương án tuyển sinh lớp 6 nguồn của thành phố yêu cầu.

Chị Phạm Thị V. (phụ huynh HS lớp 5, Trường TH Phước An, TP.Vũng Tàu) cho biết, suốt những năm học TH, con gái chị đã cố gắng hoàn thành xuất sắc các nội dung rèn luyện và học tập để có cơ hội dự thi vào lớp 6 nguồn. Song, theo quy định tại dự thảo tuyển sinh năm nay, con gái chị và nhiều HS khác đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ đầu.

“Việc công bố dự thảo tuyển sinh với điểm mới về chứng chỉ tiếng Anh vào thời điểm cuối học kỳ 2 là quá gấp. Cả phụ huynh và HS không kịp chuẩn bị vì thời gian nộp hồ sơ chỉ còn chưa đầy 1 tháng. Nhiều HS chắc chắn sẽ bị bỏ lỡ cơ hội vì lý do này”, chị V. bày tỏ.

Theo chị V., phương án tuyển sinh có thể công bố ngay từ đầu năm học hoặc phương án được xây dựng mang tính ổn định, áp dụng cho nhiều năm liền để phụ huynh không còn thấp thỏm.

Con gái chị V. cũng chia sẻ: “Con rất muốn thi vào lớp 6 nguồn nhưng rất lo lắng vì chưa có chứng chỉ tiếng Anh. Hiện con đang ôn thi học kỳ 2 nên khó có thể sắp xếp thời gian cho việc ôn và thi chứng chỉ tiếng Anh”.

Học sinh tiểu học phải đạt kết quả xuất sắc trong học tập và rèn luyện ở lớp: 3, 4, 5 và có chứng chỉ tiếng Anh bậc 1 (A1) trở lên mới đủ điều kiện dự tuyển lớp 6 nguồn. Trong ảnh: Một tiết học của học sinh tiểu học trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Chồng chéo, thiếu công bằng

Một số phụ huynh khác cho rằng, quy định về chứng chỉ ngoại ngữ không chỉ gây ra sự chồng chéo mà còn tạo sự thiếu công bằng cho những HS có hoàn cảnh khó khăn.

Phụ huynh này phân tích: “Theo dự thảo, phương thức tuyển sinh lớp 6 nguồn năm nay vừa xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh vừa khảo sát năng lực HS bằng tiếng Anh. Rõ ràng những quy định này đang tạo ra sự chồng chéo không cần thiết. Chưa kể những HS giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn sẽ phải từ bỏ ước mơ vào lớp nguồn vì không có điều kiện về kinh tế để tham gia ôn luyện và thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế”.

Bên cạnh đó, một số phụ huynh tiết lộ họ đã phải đầu tư khá nhiều chi phí, thời gian cho con ôn luyện và thi lấy chứng chỉ tiếng Anh từ khi chưa công bố dự thảo phương án tuyển sinh. Thậm chí, không ít phụ huynh còn lặn lội đưa con em mình tới các địa phương khác để thi chứng chỉ.

Lấy ý kiến phụ huynh đến hết ngày 19/5 Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng GD-ĐT TP. Vũng Tàu cho biết: Trên thực tế, từ năm học 2019-2020, phương án tuyển sinh lớp 6 nguồn của thành phố đều đưa chứng chỉ tiếng Anh theo trình độ chuẩn bậc 1 (tương ứng với bậc A1 trong Khung tham chiếu châu Âu) theo quy định của Bộ GD-ĐT vào tiêu chí xét tuyển. Chỉ riêng năm học 2022-2023, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên phương án tuyển sinh lớp 6 nguồn không yêu cầu điều kiện về chứng chỉ tiếng Anh. Kỳ tuyển sinh lớp 6 nguồn năm học 2023-2024 tới đây, thành phố tiếp tục đưa điều kiện này vào dự thảo để xin ý kiến phụ huynh HS, các đơn vị trường học và cơ quan quản lý đến hết ngày 19/5. Từ năm học 2020-2021 đến nay, do số lượng HS dự tuyển quá đông so với chỉ tiêu (riêng kỳ tuyển sinh sắp tới, theo khảo sát, số lượng HS đăng ký có thể lên tới trên 600 em) nên thành phố thực hiện tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển kết hợp khảo sát năng tổng hợp của HS sau khi học xong các môn học cấp TH bằng tiếng Anh. Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh để dự tuyển lớp 6 nguồn, bà Lan Hương cho hay, trường hợp HS không kịp đăng ký thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, nhưng vẫn đáp ứng đủ các điều kiện về kết quả học tập và rèn luyện ở lớp 3, 4, 5 theo quy định thì Phòng GD-ĐT vẫn sẽ tạo điều kiện cho các em tham gia khảo sát năng lực. Tuy nhiên, phụ huynh phải cam kết bổ sung chứng chỉ cần thiết trước khi nhập học (vào khoảng tháng 8).

Tại khu vực miền Nam, hiện thí sinh chỉ có thể dự thi chứng chỉ Cambridge tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương; dự thi TOEFL Primary tại TP.Hồ Chí Minh. Nhưng lượng thí sinh đăng ký dự thi các chứng chỉ này đang ở trong tình trạng quá tải.

Với chứng chỉ Cambridge, thí sinh cần đăng ký dự thi trước 6-8 tuần và cũng sau khoảng 6-8 tuần mới có kết quả. Còn TOEFL Primary, thời gian trả kết quả dù nhanh hơn nhưng cũng mất từ 13-15 ngày. Tuy vậy, hiện Sở GD-ĐT TP.Hồ Chí Minh đã chốt đăng ký 2 khóa thi gần nhất trong tháng 5 này. Do đó, sẽ có không ít thí sinh có nguyện vọng nhưng không thể đăng ký thi lấy chứng chỉ. Những thí sinh may mắn hơn được dự thi trong tháng 5 thì chưa chắc đã kịp nhận chứng chỉ để nộp hồ sơ dự tuyển lớp 6 nguồn.

“Việc đặt ra yêu cầu về những chứng chỉ tiếng Anh mà chưa có đơn vị nào trên địa bàn tỉnh được cấp phép tổ chức thi trở lại và công bố vào thời điểm sát nút như thế này là gây khó khăn và không công bằng với HS. Thậm chí sẽ có không ít HS có năng lực bị bỏ lỡ vì các em không có cơ hội dự tuyển”, một phụ huynh bày tỏ quan điểm.

Bài ảnh: KHÁNH CHI