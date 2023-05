Tự tin lập nghiệp, tạo việc làm cho chị em

11 năm vượt qua nhiều gian nan, chị Đinh Thị Kim Hương (39 tuổi, chủ nhà may Quỳnh Hương ở ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) đã thành công với nghề may, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình và tạo việc làm thường xuyên cho nhiều phụ nữ tại địa phương.

Nhà may Quỳnh Hương của chị Đinh Thị Kim Hương (ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) đang tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 10 lao động nữ tại địa phương.

Đi từ ước mơ

Chăm chút những đường may cuối cùng để hoàn tất mẫu váy dự tiệc chuẩn bị giao cho khách, chị Hương chia sẻ, khoảng năm 2012, chị là công nhân làm việc cho một xưởng cá tại địa phương với thu nhập ít ỏi.

Chị luôn ấp ủ ước mơ được học nghề may vá để có thể tự tay sửa chữa, may quần áo cho người thân trong gia đình. Nghĩ là làm, chị Hương sắp xếp thời gian, ngày đi học may, đêm thì đi xẻ cá tới tận khuya để có tiền trang trải cuộc sống và bảo đảm việc học.

Sau hơn 1 năm chăm chỉ học nghề, chị Hương đã tự tay may được những bộ quần áo đầu tiên. Chị còn mở được tiệm may tại nhà và nhận may quần áo cho bà con trong vùng. Nhờ khéo tay nên tiệm may gia đình của chị ngày một đắt khách, kinh tế gia đình nhờ vậy mà khá dần lên.

Từ thành công đó, chị Hương bắt đầu tích lũy được vốn, không dừng lại ở tiệm may gia đình, chị Hương tiếp tục khăn gói lên Sài Gòn rồi ra Hà Nội học may ở một số nhà may có tiếng để nâng cao tay nghề. Cần cù, chăm chỉ, đến nay, nhà may Quỳnh Hương của chị Hương có thể thiết kế và may được nhiều loại trang phục như: đầm, váy, vest, áo dài, quần tây, áo công sở…hoặc nhận may theo yêu cầu của khách hàng.

“Tôi mê nghề may và luôn muốn tạo được những sản phẩm khác biệt. Nếu hôm nay mình chưa làm được thì mai mình sẽ làm được, mọi sự cố gắng đều mang lại thành quả”, chị Hương chia sẻ.

Tạo việc làm cho 10 chị em

Đến nay, trung bình mỗi năm, nhà may của chị Hương có thể cung ứng hàng ngàn bộ áo dài, đầm, vest, váy cho các cửa hàng thời trang, khách hàng trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm đẹp, hợp thời trang từ sự sáng tạo của chị Hương đã tạo lập được thương hiệu riêng, mang lại thu nhập ổn định từ 300-400 triệu đồng/năm. Nhà may Quỳnh Hương cũng tạo việc làm ổn định cho 10 công nhân lao động là hội viên phụ nữ tại địa phương với mức thu nhập khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Vào làm tại nhà may của chị Hương được 2 năm và có thu nhập ổn định để chăm lo cho các con, chị Nguyễn Thị Lương (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) cho biết: “Chị Hương thân thiện và luôn hướng dẫn thợ tận tình để những đường kim, mũi chỉ được may đều, đẹp, từ đó các sản phẩm khi hoàn thành đều rất chỉn chu. Vào các ngày lễ, tết chị em đều được thưởng và có ngày nghỉ nên các chị em rất vui khi làm việc tại đây. Với thu nhập hơn 7 triệu đồng/tháng, sau khi trang trải các khoản trong gia đình, tôi có 1 phần nhỏ để dành nên tôi càng yêu thích công việc tại nhà may hơn”.

Dự tính, trong thời gian tới, với sự giúp đỡ của Hội LHPN địa phương, chị Hương sẽ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi ủy thác từ Ngân hàng CSXH để mở thêm chi nhánh, cung cấp nhiều hơn những sản phẩm của nhà may đến với khách hàng gần, xa.

Bài, ảnh: MAI NGỌC-NGUYỄN TUYỀN