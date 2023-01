Vũng Tàu bảo đảm an toàn cho du khách

Ghi nhận tại các bãi tắm, địa điểm vui chơi công cộng trên địa bàn TP. Vũng Tàu trong ngày mùng 1 Tết đến giữa buổi chiều ngày mùng 2, du khách ở các địa phương đã bắt đầu đổ về thành phố biển du xuân.

Các phương tiện mang biển số của nhiều tỉnh thành qua cửa ngõ bùng binh 2/9 đi vào TP. Vũng Tàu.

Theo báo cáo nhanh của TP. Vũng Tàu, trong ngày 22/01/2023 (mùng 1 Tết) đã có 6.000 lượt du khách, hơn nửa ngày 23/01/2023 (mùng 2 Tết) ước khoảng 43.000 lượt du khách đến với thành phố biển xinh đẹp vui chơi, nghỉ dưỡng. Thành phố dự báo chiều, tối ngày mùng 2 tết và các ngày tiếp theo, du khách đến từ nhiều tỉnh, thành tiếp tục đổ về.

Bãi Sau TP. Vũng Tàu chiều mùng 2 Tết.

Du khách vui chơi, tắm biển tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu chiều mùng 2 Tết.

Trong các ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, thời tiết mát mẻ với nắng nhẹ thuận lợi cho người dân, du khách thăm quan, tắm biển; các tuyến đường chính của thành phố giao thông tương đối thông thoáng, không xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ. Đến chiều mùng 2, các bãi tắm, địa điểm vui chơi trở nên sôi động, nhộn nhịp người, xe.

Giao thông tương đối thông thoáng tại tuyến đường Thùy Vân, Bãi Sau.

Về phía chính quyền, TP. Vũng Tàu đã chú trọng, chuẩn bị sẵn sàng từ trước các kế hoạch bảo đảm cho Nhân dân, du khách du xuân vui tươi, an toàn. Thành phố đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra việc niêm yết giá phòng nghỉ, việc trang bị PCCC của một số cơ sở kinh doanh lưu trú; kiểm soát xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; ngăn chặn không cho du khách và nhân dân ăn nhậu tại nơi công cộng; xử lý các đối tượng vi phạm an toàn giao thông; nhắc nhở, giải tán các tụ điểm bán hàng rong nơi công viên, quảng trường; các lực lượng bảo đảm ANTT, cứu hộ bờ biển được bố trí túc trực đầy đủ, thường xuyên.

Lực lượng cứu hộ túc trực thường xuyên, bảo đảm cho du khách tắm biển an toàn.

Các gia đình cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp xuân Quý Mão 2023 tại TP. Vũng Tàu.

Theo ghi nhận, tuy lượng khách đông nhưng an ninh trật tự được bảo đảm, vệ sinh môi trường bãi biển sạch sẽ, rác thải được thu gom kịp thời, giá dịch vụ ổn định. Các lực lượng chức năng của TP. Vũng Tàu đã phối hợp ngăn chặn các trường hợp du khách ăn uống, xả rác tại bãi biển, nơi công cộng; hỗ trợ trực tiếp 6 lượt khách người Việt Nam, 2 lượt khách nước ngoài thông tin về địa điểm tham quan, ẩm thực, dịch vụ khách sạn tại TP. Vũng Tàu.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH