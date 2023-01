Gieo ước nguyện đầu năm

Cứ mỗi độ Xuân về, trong đêm Giao thừa và sáng mồng 1 Tết, nhiều người nô nức đi lễ chùa, hái lộc không chỉ để cầu phúc, cầu an cho bản thân và gia đình mà đó còn là nét đẹp văn hóa của người Việt.

Đi chùa cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc.

Bắt đầu từ đêm 30 Tết, đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, hái lộc tại tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh.

Đang xin lộc đầu năm tại chùa Dược Sư (phường 11, TP.Vũng Tàu), anh Nguyễn Sỹ Hùng (TP.Vũng Tàu) cho biết, từ nhiều năm nay, cứ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán thì cả nhà anh đều đến các chùa xin lộc. Vì làm kinh doanh nên anh rất tin tưởng và tâm niệm việc đi chùa và hái lộc đầu năm mới sẽ đem về nhiều điều may mắn, tốt đẹp cho gia đình.

“Chúng tôi đi từ sáng sớm, đến hết buổi sáng là về nhà họp mặt gia đình. Đến những nơi trang nghiêm cầu mong cả nhà bình an, hạnh phúc, xin lộc may mắn về nhà, chúng tôi cảm thấy rất an nhiên, vui vẻ”, anh Sỹ Hùng chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (bìa trái) đầu năm đi chùa tại TP.Vũng Tàu cùng người thân.

Đối với mỗi người Việt, đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện một năm mới luôn sung túc, thành công, hơn thế đó còn là những khoảnh khắc để hòa mình vào chốn tâm linh, thanh tịnh, bỏ lại phía sau bao vất vả, nhọc nhằn. Hòa vào dòng người đông đúc, nô nức đi lễ, mỗi người sẽ cảm nhận được sự giao hòa của trời - đất.

Nhiều em nhỏ đi chùa đầu năm cùng gia đình.

Tại chùa Bửu Lâm, TT.Long Hải, huyện Long Điền sáng mùng 1 Tết rất nhiều người dân địa phương và du khách tới chùa. Ngoài đến xin lộc đầu năm, nhiều bạn trẻ rất ưng ý khi chụp ảnh tại đây.

Đấu năm mới, nhiều bạn trẻ đến chùa Bửu Lâm vừa xin lộc vừa thực hiện những bộ ảnh ưng ý.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) đi lễ chùa Phước Thạch (13, Bạch Đằng, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa) cho biết: “Đầu năm mới đi lễ chùa, ai cũng mong muốn điều bình an, gia đình hạnh phúc. Tôi hy vọng một năm mới người người, nhà nhà gặp nhiều may mắn và thành công”.

Sáng mùng 1 Tết, bà Nguyễn Thị Kim Hoa đi chùa Phước Thạch, TP.Bà Rịa.

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu Xuân, mọi người cùng nhau ước nguyện cho gia đình, người thân, bạn bè một năm mới đong đầy tài lộc và tràn đầy hạnh phúc. Đi bất cứ đâu, từ miền biển, phố thị đến vùng núi xa xôi cũng được thấy, được nghe người dân gửi gắm niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng ở phía trước.

Bài, ảnh: THÙY HƯƠNG