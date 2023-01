Với sự quyết tâm của chính quyền địa phương trong công tác lập lại trật tự đô thị, khu vực chợ Ngãi Giao (huyện Châu Đức) đã giảm hẳn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán. Các tuyến phố xung quanh chợ cũng sạch đẹp, vỉa hè thông thoáng hơn.

Bên hông chợ Ngãi Giao từng là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, nay đã trở nên thông thoáng.

Nhiều năm qua, các tiểu thương chợ Ngãi Giao bức xúc trước việc bên ngoài chợ người dân buôn bán tràn lan dưới lòng, lề đường, tạo khung cảnh lộn xộn, bát nháo, gây mất mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, có mặt tại chợ thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận, chợ đã hoạt động nề nếp, không còn cảnh kinh doanh, buôn bán lộn xộn, tràn lan như trước. Trên các tuyến đường quanh chợ Ngãi Giao như: Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám và một số đường nội bộ, người dân không còn lấn chiếm lòng đường để bày bán rau củ, trái cây, quần áo, hàng tươi sống.

Bà Nguyễn Thị Huệ, tiểu thương bán rau củ quả tại chợ cho biết, trước đây gian hàng của bà thường xuyên ế ẩm vì hầu như khách ghé mua rất ít. Sau khi chính quyền địa phương ra quân xử lý các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường bên ngoài lồng chợ, hoạt động kinh doanh của tiểu thương trong chợ có nhiều chuyển biến tích cực.

“Từ khi địa phương chấn chỉnh, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, gây mất an ninh trật tự và mỹ quan đô thị giảm hẳn. Khách ghé chợ đông hơn nên tiểu thương vui lắm”, bà Huệ chia sẻ.

Theo lãnh đạo BQL chợ Ngãi Giao, sau khi chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng ra quân lập lại trật tự đô thị, chợ Ngãi Giao đã có nhiều thay đổi. Cụ thể, các tuyến đường trước chợ đã được làm mới, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. 2 điểm giữ xe mới trong chợ mở ra cho người dân có chỗ gửi xe khi vào chợ. Huyện cũng đầu tư xây dựng 1km đoạn bó vỉa phía hông chợ, ngăn cách giữa chợ và đường giao thông nhằm tạo sự thông thoáng. Đồng thời, lắp đặt biển báo cấm dừng, đậu xe và 12 camera giám sát an ninh trật tự xung quanh chợ. Lực lượng chức năng cũng kiên quyết tháo dỡ các ki-ốt có mái che lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

“Dù phải vào chợ gửi xe và mua hàng, mất thời gian, nhưng tôi thấy điều này rất tích cực vì chợ hoạt động trật tự hơn. Mỗi người nên thay đổi thói quen đi chợ để xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, chị Hồ Thị Trang, ngụ TT. Ngãi Giao nói.

Cũng theo BQL chợ, thời điểm Tết Nguyên đán, các hoạt động giao thương tại chợ tăng gấp đôi so với ngày thường, nhưng kinh doanh, buôn bán tại chợ Ngãi Giao vẫn không lộn xộn, giao thông thông thoáng. Ngoài sắp xếp cho hơn 100 hộ tiểu thương địa phương kinh doanh tại chợ, BQL còn sắp xếp cho hơn 40 tiểu thương các nơi khác đến kinh doanh hoa kiểng, trái cây.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, đến thời điểm này, hoạt động kinh doanh, buôn bán tại chợ Ngãi Giao đã đi vào ổn định. Khu vực xung quanh chợ không còn tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.

“Để tiếp tục duy trì và làm tốt hơn nữa công tác quản lý trật tự kinh doanh tại chợ, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và người dân, mỗi tiểu thương phải tự nâng cao ý thức của mình trong việc giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị. Những trường hợp vi phạm trật tự đô thị, chính quyền địa phương sẽ kiên quyết xử lý”, ông Nguyễn Tấn Bản nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG