10.690 người lao động bị cắt giảm giờ, ngày làm, chấm dứt hợp đồng

Tin từ LĐLĐ tỉnh cho biết, theo báo cáo của các cấp công đoàn, hiện toàn tỉnh có 31 DN thực hiện cắt giảm giờ làm, giảm ngày làm của người lao động, tạm hoãn hợp đồng, không tái ký hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng lao động của 10.690 người lao động.

Cụ thể, các DN đã cắt giảm giờ làm của 9.815 người, chấm dứt hợp đồng lao động với 111 người, tạm hoãn hợp đồng lao động của 764 người lao động. Nguyên nhân do thời điểm cuối năm 2022, đầu năm 2023, do ảnh hưởng của tình hình thế giới nên nhiều DN, nhất là DN thuộc các ngành nghề giày da, may mặc, xây dựng… gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tiến hành thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm lao động.

AN NHIÊN