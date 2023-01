Người dân đổ xô làm hộ chiếu

Sau Tết Nguyên đán, lượng người đến làm thủ tục xuất nhập cảnh tăng đột biến. Vì vậy, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về nhân sự, cơ sở vật chất, phương tiện để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người dân.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh hướng dẫn người dân khai thông tin trực tuyến qua điện thoại thông minh để làm hộ chiếu.

Từ đầu giờ sáng 30/1, tại khu vực làm tờ khai điện tử, chụp ảnh, chuyển phát nhanh… của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, hàng chục người dân đã xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị hướng dẫn cặn kẽ nên không xảy ra cảnh người dân chen lấn làm thủ tục.

Bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh còn bố trí cán bộ hướng dẫn người dân kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công để giảm thiểu ách tắc.

Anh Võ Đình Trọng (TP. Bà Rịa) cho biết: “Lần đầu tiên đi làm hộ chiếu, tôi chưa biết khai hồ sơ trực tuyến như thế nào, cộng thêm với việc thấy đông người, sợ sẽ phải chờ lâu, nhưng không ngờ việc làm thủ tục lại diễn ra nhanh chóng”.

Bên cạnh làm thủ tục cấp hộ chiếu, nhiều người cũng đến nhận hộ chiếu trong những ngày đầu năm mới Quý Mão.

Còn chị Nguyễn Thị Thu (TP. Vũng Tàu) chia sẻ: “Tôi làm hộ chiếu để chuẩn bị đi du lịch cùng công ty. Vì mới ra Tết nên nhiều người cần hộ chiếu xuất ngoại nên đông hơn ngày thường. Nhờ cách bố trí khu vực tiếp nhận khoa học nên các thủ tục được tiến hành khá nhanh”.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, trong 4 ngày (từ mùng 6 đến 9 tháng Giêng), phòng đã tiếp nhận, hướng dẫn và làm thủ tục cho 264 trường hợp. Trong đó, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 244 hồ sơ và trực tiếp hơn 20 hồ sơ. Tất cả trường hợp đều được giải quyết, không có hồ sơ tồn đọng qua ngày hôm sau hay sai sót trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của công dân.

Thượng tá Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh cho biết, số lượng hồ sơ trong những ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết tăng mạnh so với ngày thường. Dự báo được tình hình nên phòng đã bố trí cán bộ để xử lý kịp thời.

Song song với việc giải quyết thủ tục cấp, đổi hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam, bộ phận giải quyết thủ tục cho người nước ngoài như: khai báo tạm trú, thường trú và xử lý vi phạm hành chính cũng được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh bố trí cán bộ hướng dẫn, giải quyết nhanh chóng.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, dù lượng người đi làm hộ chiếu và các thủ tục nhập cảnh đông, nhưng công tác bảo đảm an ninh, an toàn được lực lượng công an chú trọng, cùng sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của cán bộ chiến sĩ đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân.

Từ ngày 1/1/2023, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai cấp hộ chiếu bổ sung thông tin “nơi sinh” quy định tại Thông tư số 68/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Theo đó, hộ chiếu được ban hành có thiết kế vẫn giữ nguyên hình thức, chất liệu, đặc điểm bảo an như mẫu hộ chiếu đã ban hành trước đây. Tuy nhiên, có chỉnh lý thông tin tại trang nhân thân, như: Bổ sung thông tin “nơi sinh”; tách riêng “họ”; “chữ đệm và tên” trên 2 dòng riêng biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú ở nước ngoài (giúp các cơ quan chức năng nước ngoài phân định được “họ” và “tên” của công dân), hoặc tránh nhầm lẫn trong việc giao dịch cũng như cấp giấy tờ cho công dân Việt Nam. Hộ chiếu được cấp trước ngày 1/1/2023, theo các mẫu đã ban hành trước đây vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.



Bài, ảnh: PHƯỚC AN