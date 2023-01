Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã An Nhứt

Sáng 13/1, Ủy ban MTTQVN huyện Long Điền phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã An Nhứt tổ chức lễ bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Huỳnh Phú Khánh, ngụ tại ấp An Lạc (xã An Nhứt, huyện Long Điền), thuộc diện hộ nghèo chuẩn tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành căn nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Huỳnh Phú Khánh.

Căn nhà được xây dựng trên nền đất của gia đình ông Khánh, diện tích 80m2, kết cấu tường gạch, mái tôn, nền lót gạch men. Tổng chi phí xây dựng nhà là 120 triệu đồng do TAND tỉnh và TAND huyện Long Điền tài trợ.

Tại lễ bàn giao nhà, nhà tài trợ và chính quyền địa phương đã tặng gia đình ông Huỳnh Phú Khánh một số đồ dùng sinh hoạt.

Căn nhà được hoàn thành và bàn giao đúng vào dịp Tết đã giúp cho gia đình ông Khánh đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN