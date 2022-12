Đề xuất 8 giải pháp đào tạo, bảo đảm việc làm cho người lao động (*)

Thời gian qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã quan tâm, triển khai thực hiện nhiều chính sách, giải pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc phát triển nguồn nhân lực, thị trường lao động, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân vùng Đông Nam Bộ.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Tấn Dũng

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại nhất định, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của vùng. Cụ thể như chất lượng nguồn lao động và việc làm chưa cao, thiếu tính ổn định, bền vững; sự phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng về thu nhập và mức sống của các tầng lớp dân cư còn lớn và có xu hướng tăng, nhất là sau đại dịch COVID-19; cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của lao động di cư, người nghèo đô thị, lao động KCN, KCX còn hạn chế...

Nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết số 24-NQ/TW, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ nhất, rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về việc làm, giáo dục nghề nghiệp và an sinh xã hội. Trong đó tập trung vào 3 nội dung: Kỹ năng lao động, việc làm thỏa đáng và an sinh xã hội bền vững; nghiên cứu xây dựng mạng lưới an sinh xã hội theo hướng mở rộng phạm vi, đối tượng trên cả 3 khâu (phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro).

Thứ hai, thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động vùng, đầu tư và nâng cao năng lực các trung tâm dịch vụ việc làm theo hướng kết nối liên vùng, bảo đảm nguồn cung cả về số lượng và chất lượng cho phát triển kinh tế. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động; nâng cao năng lực phân tích, dự báo thị trường lao động; thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp hướng tới chủ động ngăn ngừa, phòng tránh thất nghiệp.

Thứ ba, triển khai các giải pháp hỗ trợ, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các DN trong KCN, KCX mở rộng sản xuất, kinh doanh; đa dạng hóa các nguồn tín dụng để thúc đẩy tạo việc làm mới, sáng tạo, chất lượng cao, việc làm xanh...

Thứ tư, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của vùng, ưu tiên phục vụ các ngành mũi nhọn, có khả năng tạo động lực và dẫn dắt các ngành khác phát triển.

Thứ năm, đào tạo nghề nghiệp cho người lao động trước, trong và sau quá trình tham gia thị trường lao động; chú trọng về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ của lao động trong các DN, nhất là các ngành nghề khoa học-kỹ thuật-công nghệ và đào tạo các chuyên ngành mới trong chuyển đổi số như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn (big data), Internet vạn vật (IoT), chuỗi khối (blockchain). Đồng thời, tạo điều kiện và có cơ chế chính sách huy động, phát triển nguồn lực tài chính cho đào tạo nghề.

Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu thực hành nghề Cắt gọt kim loại. Ảnh: KHÁNH CHI

Thứ sáu, hoàn thiện chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân với phương châm “Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; chủ động nâng chuẩn nghèo của địa phương cao hơn chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Thứ bảy, đa dạng hóa các gói dịch vụ an sinh xã hội, tổ chức cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí cho người lao động trong KCN, khu chế xuất nói riêng, cho người lao động nói chung; tập trung phát triển nhà ở xã hội và hạ tầng xã hội khác cho công nhân, chính sách hỗ trợ tín dụng để giải quyết vấn đề về chỗ ở cho người lao động.

Thứ tám, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về đẩy mạnh giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ.

* Trích tham luận của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tựa đề do Tòa soạn đặt.