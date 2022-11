Bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) cho biết, ưu điểm nổi bật của nguồn vốn vay giải quyết việc làm là đã tạo việc làm, cải thiện và nâng cao thu nhập tại chỗ cho lao động nông thôn. Tuy nhiên, nhu cầu cần vay vốn của các đối tượng thụ hưởng quá cao so với nhu cầu thực tế. Nguồn lực từ Quỹ Quốc gia về việc làm có thể ví như “tấm áo đã chật” so với nhu cầu thực tiễn. Do đó, đề nghị Sở LĐTBXH các địa phương tích cực phát huy vai trò, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục bố trí thêm ngân sách ủy thác để hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương tăng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm.