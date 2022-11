Bộ Y tế cảnh báo người tiêu dùng về một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Phát hiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ phổi DK3 quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị người tiêu dùng, trong thời gian chờ cơ quan chức năng xử lý, cần thận trọng khi quyết định mua và sử dụng sản phẩm vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Cụ thể, thời gian vừa qua, trên trang mạng xã hội Facebook có nhiều đường link quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ phổi DK3 vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Sản phẩm này do Công ty CP Dân Khang (số 242/16, Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Hiện, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục và cổng công khai y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ phổi DK3 tại các trang mạng xã hội để quyết định mua và sử dụng sản phẩm vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng đưa ra cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dưỡng tâm an định thần ngon giấc quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật. Sản phẩm này do Công ty TNHH Dược phẩm A&C Pharma (số L17-11, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Collagen gluta liza cũng bị “tuýt còi” vì quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NenSSlim do Công ty CP Dược mỹ phẩm Pucoliza Việt Nam (số 8, ngõ 294/11, phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành đối với các sản phẩm này. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dưỡng tâm an định thần ngon giấc để quyết định mua và sử dụng sản phẩm vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

HIỀN MINH