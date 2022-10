Hướng tới nền giáo dục phổ thông miễn phí

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13 Quy định chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, HS THPT công lập và ngoài công lập; học viên học tại các cơ sở GDTX theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2022-2023, trẻ nhà trẻ, MN 3 tuổi, 4 tuổi, HS THPT và học viên trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ học phí. Trong ảnh: HS Trường THPT Châu Thành (TP. Bà Rịa) phấn khởi bước vào năm học mới 2022-2023. Ảnh: QUANG VINH

Như vậy, cùng với chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ MN 5 tuổi và HS THCS, chính sách này là bước tiến mới, đưa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tới điều kiện học tập miễn phí đối với giáo dục phổ thông.

Tăng cường an sinh xã hội theo Nghị quyết Đại hội VII

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, năm học 2022-2023, trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, HS THPT công lập và ngoài công lập; học viên học tại các cơ sở GDTX theo chương trình giáo dục phổ thông được thành lập, cấp phép hoạt động theo quy định trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ học phí. Mức hỗ trợ bằng phần chênh lệch mức thu học phí công lập năm học 2021-2022 so với năm học 2022-2023 (quy định tại Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục MN, giáo dục phổ thông công lập và GDTX trên địa bàn tỉnh).

Như vậy, mức hỗ trợ sẽ dao động từ 25 ngàn đồng đến 210 ngàn đồng/HS/tháng, tùy theo nhóm đối tượng, khu vực. Tổng kinh phí hỗ trợ học phí cho các nhóm đối tượng này là hơn 112,5 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Ngọc Châu nhấn mạnh, việc hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, HS THPT công lập và ngoài công lập nhằm tăng cường chính sách an sinh xã hội của tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân đã được đề ra tại Nghị quyết 09-NQ/ĐH Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, có nội dung: “Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí học tập cho HS phổ thông, hỗ trợ học phí cho SV đang theo học một số ngành mà tỉnh có nhu cầu; xây dựng lộ trình đến năm 2045 trở thành một trong các tỉnh, thành đầu tiên có nền giáo dục phổ thông hoàn toàn miễn phí toàn diện cho HS”.

Trước đó, HĐND tỉnh cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em MN 5 tuổi, HS THCS công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022-2025. “Như vậy, từ năm học 2022-2023 này, HS tất cả các cấp học từ MN đến phổ thông công lập và ngoài công lập đều được hưởng chính sách hỗ trợ học phí. Trong khi mức thu học phí năm học 2022-2023 tăng cao hơn mức thu học phí năm học 2021-2022 khoảng hơn 3 lần thì những chính sách này có ý nghĩa xã hội vô cùng to lớn”, bà Trần Thị Ngọc Châu khẳng định.

Năm học 2022-2023 này, HS tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh đều được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học phí. Trong ảnh: Cô trò Trường MN Châu Thành (TP. Vũng Tàu) phấn khởi bước vào năm học mới. Ảnh: KHÁNH CHI

Phấn khởi trước chính sách nhân văn

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu nhận định, việc mở rộng đối tượng HS được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học phí là chính sách có ý nghĩa nhân văn, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, tạo tạo sự công bằng xã hội trong giáo dục, sự bình đẳng giữa các loại hình nhà trường. Chính sách này sẽ giảm áp lực về tài chính với các gia đình HS có hoàn cảnh khó khăn, có tác động tích cực đối với sự phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đất Đỏ cũng khẳng định, đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với HS tất cả các bậc học. Đặc biệt là ở địa bàn nông thôn, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn thì việc được hỗ trợ học phí khiến cho phụ huynh, HS, cán bộ, GV các trường rất phấn khởi.

Hiện nay, Phòng GD-ĐT đang tham mưu UBND huyện triển khai Nghị quyết theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Theo đó, ngân sách Nhà nước sẽ cấp trực tiếp cho các cơ sở giáo dục công lập và cơ sở GDTX; cấp trực tiếp cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhà trẻ, mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, HS THPT ngoài công lập.

Sở GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu Nghị quyết số 13 quy định chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, HS THPT công lập và ngoài công lập; học viên học tại các cơ sở GDTX theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh và các văn bản có liên quan để triển khai đến các đơn vị thuộc địa bàn quản lý và tại đơn vị. Đối với dự toán năm 2022, phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán kinh phí hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi công lập và ngoài công lập và tổng hợp gửi cơ quan tài chính thẩm định, tham mưu UBND cùng cấp bố trí kinh phí. Các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ sở giáo dục ngoài công lập tổng hợp danh sách các đối tượng được hỗ trợ học phí gửi Sở GD-ĐT, để tổng hợp trình UBND tỉnh giao kinh phí.

Bà Đỗ Thị Hương, Hiệu trưởng Trường MN Lộc An (huyện Đất Đỏ) cho hay, tại xã Lộc An, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn, làm nghề đi biển nên thu nhập không ổn định, chủ yếu theo mùa vụ. Do đó, năm học này, trước thông tin mức thu học phí tăng, nhiều phụ huynh bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng. Ngay sau khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ MN, nhà trường đã phối hợp với các tổ dân cư tuyên truyền tới phụ huynh HS để phụ huynh yên tâm đưa trẻ tới trường.

Nhờ vậy, năm học này, công tác vận động trẻ ra lớp thuận lợi hơn rất nhiều so với những năm học trước. Đến thời điểm này đã cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Năm học 2022-2023, toàn trường có 273 trẻ với 9 nhóm lớp. Trong đó, có 37 trẻ nhà trẻ, 140 trẻ 3 tuổi, 4 tuổi được hưởng chính sách hỗ trợ học phí theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh.

Bà Trần Phạm Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Long Hải-Phước Tỉnh (huyện Long Điền) chia sẻ: “Dịch bệnh COVID-19 kéo dài suốt 2 năm qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân. Đặc biệt, Trường THPT Long Hải-Phước Tỉnh có nhiều HS là người nhập cư. Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng các em lại không có đủ giấy tờ để được hưởng các chính sách hỗ trợ dành cho hộ nghèo.

Trung bình hàng năm, mỗi lớp có khoảng 2-3 em thuộc nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, năm học 2022-2023, điều đáng mứng là tất cả HS đều được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học phí của tỉnh. Điều này đã giúp vơi bớt gánh nặng với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để các em HS yên tâm học tập”.

HẢI BÌNH