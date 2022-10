Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ, hội viên

Sáng 7/10, Hội LHPN TT. Ngãi Giao (huyện Châu Đức) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND thị trấn đã thông tin tới cán bộ, hội viên phụ nữ kết quả phát triển kinh tế-xã hội, công tác phát triển Đảng, đoàn thể của địa phương trong 9 tháng đầu năm và một số chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2022.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch UBND TT. Ngãi Giao trả lời những kiến nghị, thắc mắc của hội viên phụ nữ.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị trấn đã đề xuất nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề liên quan như: Hỗ trợ phu nữ khởi nghiệp; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ; việc thu gom rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Hội viên phụ nữ TT.Ngãi Giao phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch UBND TT.Ngãi Giao đã trực tiếp trả lời và chỉ đạo các ngành, đoàn thể giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ. Với những vấn đề cần có thời gian, lộ trình hoặc cần xin ý kiến cấp trên, Chủ tịch UBND thị trấn tiếp thu, ghi nhận và sẽ đề xuất các cấp, các ngành liên quan có biện pháp giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Tính đến thời điểm nay, 12/16 đơn vị xã, thị trấn trong huyện Châu Đức đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG