Náo nức vui hội Trung thu

Sau 2 năm tạm lắng vì dịch COVID-19, Tết Trung thu năm nay đã thực sự trở lại. Trên nhiều nẻo đường, những đoàn lân - sư - rồng náo nhiệt và sôi nổi. Tại các điểm vui hội những ông bố, bà mẹ hạnh phúc dắt con tung tăng bên màu sắc của đèn lồng...

Lãnh đạo UBND phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu tổ chức Đêm hội Trăng rằm ấm áp cho thiếu nhi trên địa bàn.

Tạo sân chơi sôi động, hấp dẫn

Từ 18 giờ 30 tối 8/9, hàng ngàn người đổ về sân tòa nhà Gateway (Trung tâm Đô thị Chí Linh, TP. Vũng Tàu) tham dự “Đêm hội Trăng Rằm”. Chương trình do Công ty DIC Resco tổ chức cho các trẻ em sinh sống tại các chung cư như: Seaview 1, Seaview 2, Seaview 4, Gateway, Phoenix, Lakeside... Cả không gian khu Gateway như “bùng nổ”, náo nhiệt bởi tiếng trống lân, tiếng vỗ tay, hò reo của trẻ em lẫn người lớn. Ở trước sân khấu chính, hàng trăm trẻ chen nhau, thích thú với những màn múa lân, múa rồng, xem diễn ảo thuật. Phía ngoài, nhiều nhóm trẻ tụm năm, tụm bảy vẽ tranh, tô tượng. Những em khác thì xúm lại xem chú hề tạo hình bóng bay, chụp hình kỷ niệm với những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh như gấu Panda, Doraemon, chuột Micky. Kết thúc đêm hội, Ban tổ chức đã phát 1.200 phần quà (gồm bánh, sữa, kẹo) cho trẻ.

“Bữa tiệc” Trăng Rằm này đã thêm niềm vui, để lại ấn tượng đẹp cho cư dân sinh sống tại các khu chung cư thuộc DIC Resco. Cùng con hòa trong đám đông hò reo, cổ vũ cho đội múa lân sư rồng, anh Nguyễn Thành (nhà ở chung cư Seaview 2) vui vẻ nói: Năm nay DIC Resco tổ chức Trung thu cho các cháu hấp dẫn, chu đáo, tạo không khí sôi động, vui vẻ. Cảm ơn DIC Resco đã quan tâm đến những “mầm non”, thế hệ tương lai.

Ông Trương Thế Hải, Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo.

Tương tự, tối 8/9, toàn khu vực sân của UBND phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu chật kín người đến tham dự “Đêm hội Trăng Rằm” do UBND phường tổ chức. Ông Trương Thế Hải, Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh cho biết: “Dịch bệnh đã được kiểm soát nên ai cũng muốn đưa con đi chơi. Lượng người về dự đêm hội tăng gấp đôi so với những Tết Trung thu trước đây, với khoảng 700 người”.

Đến với đêm hội, các bé đã được thỏa thích khi xem các tiết mục trống hội, lân giỡn địa, múa rồng, văn nghệ, đố vui. Để lan tỏa tinh thần quan tâm, chăm lo cho trẻ, tại đêm hội, UBND phường Nguyễn An Ninh đã trao 250 phần quà (trong đó, 50 phần quà của Phòng LĐTBXH TP. Vũng Tàu, trị giá 250 ngàn đồng/phần; 200 phần quà của phường, trị giá 200 ngàn đồng/phần) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dẫn con trai Nguyễn Văn Thành, 3,5 tuổi đến vui chơi, nhận quà, chị Nguyễn Thị Trúc Linh (442/1/2/19, Nguyễn An Ninh) nói: “Tối nay con tôi được vui chơi, lại được nhận món quà ý nghĩa nữa. Tôi cảm ơn phường đã tổ chức sân chơi hay này”.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Với mong muốn tạo không khí Tết Trung Thu ý nghĩa, trọn vẹn cho những trẻ em kém may mắn, tối 8/9, Trung tâm nhân đạo Từ Ân (KP. Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) phối hợp với một số đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức “Đêm hội Trăng Rằm” cho cho trẻ.

Đêm hội ấm áp, vui tươi khi có sự tham gia của 100 trẻ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm cùng hơn 300 trẻ em sống tại khu vực xung quanh trung tâm. Trong đó, có không ít trẻ em là con của các gia đình công nhân, lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn. Các em rất hào hứng khi cùng tham gia các trò chơi vận động tập thể, xem diễn văn nghệ, thưởng thức ẩm thực chay và nhận được quà gồm bánh kẹo, sữa, lồng đèn. 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Phan Bội Châu (xã Mỹ Xuân) cũng nhận được học bổng trị giá 500 ngàn/suất do Trung tâm nhân đạo Từ Ân vận động các nhà hảo tâm.

Trẻ tại Lớp học tình thương Miếu Bà (64A, Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) thích thú với những chiếc lồng đèn Trung thu do các đơn vị, nhà hảo tâm tặng.

100 trẻ em sống tại Trung tâm nhân đạo Từ Ân đều là trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Thiếu thốn tình cảm của người thân nên các em luôn khao khát được quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng, xã hội. Em Lê Đặng Ngọc Tâm, sống tại Trung tâm nhân đạo Từ Ân nói: “Em rất vui vì có thêm nhiều bạn tới đây cùng dự đêm hội. Em mong Trung tâm tổ chức thêm nhiều hoạt động như thế này để có thêm sân chơi”.

Sư cô Nhuận Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm nhân đạo Từ Ân cho biết, dịp Trung thu này, Trung tâm được UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương, nhà hảo tâm quan tâm động viên, tặng quà. Có thêm kinh phí nên năm nay, Trung tâm tổ chức Tết Trung thu tương đối đủ đầy, cũng là để các em ở đây được giao lưu với bạn bè bên ngoài, cùng nhau vui chơi, đón Tết Trung thu ấm áp, an lành.

Những ngày này, khắp nơi trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động vui đón trăng Rằm cho thiếu nhi. Bên cạnh phần hội với những hoạt động sôi động như: Thi làm lồng đèn, rước đèn, phá cỗ Trung thu, múa lân - sư - rồng, văn nghệ, trò chơi hoạt náo, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, tình yêu thương cho trẻ, đặc biệt là cho những em có hoàn cảnh khó khăn. Tại xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tối 9/9, Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức “Đêm hội Trăng Rằm” với hoạt động múa lân, biểu diễn chương trình nghệ thuật măng non do các đội văn nghệ của Nhà Thiếu nhi biểu diễn. Nhà Thiếu nhi tỉnh tặng 200 phần quà (mỗi phần quà trị giá 170 ngàn đồng, gồm bánh, lồng đèn, sữa, nước ngọt) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tại Tịnh xá Ngọc Phước (KP. Phước Lập, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ), chiều 9/9, Tịnh xá Ngọc Đức (41/22, Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) tổ chức chương trình “Vui hội Trăng Rằm”, tặng 500 phần quà (mỗi phần quà trị giá 100 ngàn đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tối 9/9, Phòng LĐTBXH TP. Vũng Tàu phối hợp với Nhà VHTN tỉnh, Thành Đoàn, Phòng GD-ĐT, Trung tâm VH-TT-TT thành phố tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng Rằm”. Ban Tổ chức tặng 1.000 phần quà (gồm bánh, kẹo, lồng đèn) cho trẻ em tham dự chương trình. Ngoài ra, dịp Tết Trung thu này, Phòng LĐTBXH TP. Vũng Tàu tặng 600 phần quà (mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng) cho trẻ em nghèo thuộc 17 phường, xã.

Bài, ảnh: CẨM NHUNG