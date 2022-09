Bồi dưỡng kiến thức giúp phụ nữ khởi nghiệp

Ngày 9/9, Hội LHPN huyện Châu Đức phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức chức tập huấn tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 theo mô hình chuyển đổi số - thanh toán không dùng tiền mặt cho cán bộ phụ nữ trên địa bàn.

Cán bộ Hội LHPN huyện Châu Đức tham quan gian hàng gối làm từ bông gòn của hội viên.

Tại lớp tập huấn, hội viên được triển khai nội dung liên quan đến cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Trong đó, chú trọng vào các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao; khuyến khích hội viên, phụ nữ, cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; thiết lập, vận hành, quảng bá sản phẩm giao dịch trên sàn thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu; phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ phụ nữ, DN, THT, HTX do phụ nữ làm chủ và tham gia quản lý kết nối tiêu thụ sản phẩm, đưa hàng Việt Nam có chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Dịp này, Hội LHPN huyện Châu Đức trưng bày giới thiệu 16 gian hàng từ các mô hình, HTX, THT do phụ nữ sản xuất, quản lý, gồm: các loại rau xanh, trái cây (bưởi, ổi, cam); thức uống (rượu, cacao); trứng gà ta thả vườn; gối nằm bông gòn tự nhiên; thực phẩm (nem, chả lụa, bánh lá gai); mặt hàng đan giỏ nhựa nhằm hạn chế sử dụng túi nilon.

NGỌC BÍCH