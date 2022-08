"Nóng" vấn đề thiếu giáo viên trước thềm năm học mới

Sáng 17/8, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về công tác chuẩn bị năm học mới 2022-2023.

Ông Bùi Chí Tình, Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với đại diện các địa phương về công tác chuẩn bị năm học mới.

Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ, cùng những thuận lợi, khó khăn trong năm học tới đây.

Theo đó, khó khăn chung của các huyện, thị xã, thành phố là vấn đề thiếu GV do không có nguồn tuyển. Đơn cử như TX. Phú Mỹ, thiếu 148 người so với biên chế được giao và thiếu tới 338 biên chế nếu bố trí sĩ số lớp theo Thông tư 16 của Bộ GD-ĐT; huyện Châu Đức thiếu 117 GV MN và TH; TP. Vũng Tàu thiếu 308 GV cho năm học 2022-2023; huyện Xuyên Mộc thiếu 128 người so với biên chế được giao…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quý Phúc, Trưởng phòng GD-ĐT TX. Phú Mỹ cho biết thị xã đang gặp khó khăn do quá tải trường lớp, thiếu GV

Bên cạnh đó, một số địa phương xảy ra tình trạng quá tải trường lớp, cơ sở vật chất không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Nhiều dự án trường học bị chậm tiến độ dẫn tới sĩ số HS/lớp tăng cao gây khó khăn cho việc tổ chức dạy và học.

Cụ thể, tại TP. Vũng Tàu, cấp TH thiếu gần 50 phòng học, sĩ số HS nhiều trường trên địa bàn lên tới 45 HS/lớp với bậc TH và 50 HS/lớp với THCS; TX. Phú Mỹ sĩ số HS cao nhất là 55 em/lớp...

TP. Vũng Tàu cũng là địa bàn "nóng" về vấn đề trường lớp, đội ngũ, Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng GD-ĐT phát biểu tại buổi làm việc.

Các địa phương cũng nêu lên khó khăn trong công tác tuyển dụng GV, thi tuyển cán bộ quản lý, việc chậm trễ trong mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới…

Đại diện các địa phương đề xuất bổ sung biên chế kịp thời cho các trường mới thành lập, trường tăng lớp, tăng HS; cho phép hợp đồng GV theo chuẩn cũ để bảo đảm nhân sự trong năm học mới; cho phép bổ nhiệm cán bộ quản lý không qua thi tuyển; đề nghị tỉnh có cơ chế đặc thù để thu hút GV các bộ môn đang thiếu trầm trọng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đại diện Ban văn hóa-Xã hội đánh giá các địa phương đã có sự chuẩn bị tích cực, chủ động cho năm học mới 2022-2023. Đồng thời, ghi nhận những khó khăn, cùng đề xuất, kiến nghị của các địa phương.

Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với các địa phương.

Trước đó, từ ngày 9-12/8, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức 2 đoàn khảo sát thực tế tại 45 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đoàn khảo sát do ông Bùi Chí Tình, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn ghi nhận tình trạng Trường MN Châu Pha 2 vừa đưa vào sử dụng nhưng đã xuống cấp, có nhiều bất cập trong thiết kế, xây dựng.

Dự kiến, sáng 18/8, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư để tiếp tục lắng nghe các kiến nghị và đề xuất để tháo gỡ khó khăn cho ngành giáo dục.

KHÁNH CHI