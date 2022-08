HS THCS, THPT được chuyển từ trường tư sang trường công trong trường hợp nào?

Bộ GD-ĐT đã ra quy định về việc chuyển trường, xin học lại của HS THCS, THPT.

Theo Bộ GD-ĐT, việc chuyển trường từ THPT tư thục sang THPT công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong 2 trường hợp. Thứ nhất, HS đang học tại trường THPT tư thục phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường THPT tư thục. Khi đó, Giám đốc Sở GD-ĐT nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường THPT công lập.

Thứ hai, HS đang học tại trường THPT tư thục thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường THPT tư thục có chất lượng tương đương. Lúc này, Giám đốc Sở GD-ĐT nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường THPT công lập.

Về thủ tục chuyển trường, nếu chuyển trong cùng tỉnh, thành phố, Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết. Nếu chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác thì sở GD-ĐT nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

Với HS THCS khi chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố, hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết. Nếu chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác thì phòng GD-ĐT nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

Bộ GD-ĐT cũng lưu ý việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ 1 của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng GD-ĐT (với cấp THCS), Giám đốc Sở GD-ĐT (với cấp THPT) nơi đến xem xét, quyết định.

Hồ sơ, thủ tục chuyển trường bao gồm: Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký; Học bạ (bản chính); Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục); Giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp; Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng GD-ĐT (cấp THCS); Giám đốc Sở GD-ĐT (cấp THPT) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).

HOÀNG DƯƠNG