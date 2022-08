Nơi trẻ được thỏa sức sáng chế

Câu lạc bộ Sáng chế D.I.Y (là tên viết tắt của từ Do It Yourself, tự tay làm lấy) là sân chơi được nhà văn Thái Song Khê cùng vài người bạn thành lập. Vào tối thứ Năm và sáng thứ Bảy hàng tuần, CLB tổ chức sinh hoạt, tạo sân chơi sáng chế cho các em thanh thiếu nhi.

Cô Song Khê cẩn thận hướng dẫn các em trang trí sản phẩm.

Vào tối thứ 5 tuần vừa qua, tại Quán cà phê Charm (số 4, Ngô Văn Huyền, phường 2, TP.Vũng Tàu) là nơi tổ chức các hoạt động của CLB D.I.Y., các em nhỏ được thỏa sức sáng tạo với việc chế tác vỏ sò, ốc, hoa khô thành sản phẩm.

Đầu tiên, các em nhỏ được nghe cô Song Khê giới thiệu về các loại ốc. Nào là ốc gai, ốc mặt trời, ốc tỏi, ốc bò cạp... Sau đó, các em được chia nhóm thành các nhóm để chơi mini game phân biệt hơn 20 loại ốc được giới thiệu trong buổi sinh hoạt. Chiếc vỏ ốc xinh xắn được chuyền tay đến từng em, các em thích thú trả lời có thể cảm nhận tiếng sóng biển từ vỏ ốc, tiếng cười nói rộn rã khiến không khí buổi sinh hoạt trở nên thật ấm áp.

Một “tiết mục” được các bạn nhỏ mong chờ nhất trong buổi sinh hoạt là tự tay thực hiện chế tác vỏ sò, ốc, hoa khô... Mỗi bạn tự lựa chọn cho mình một chữ cái, trang trí bằng các loại ốc: tí nị, bồ câu, cà na... lên chữ cái đã chọn.

Gắp từng con ốc bồ câu đặt lên chữ K, Cao Nguyên Khang, HS lớp 8, Trường Việt Mỹ (VA schools) cho biết, em thích vẽ, đam mê mỹ thuật nên đã đăng ký tham gia CLB để sáng tạo với vỏ sò. “Em sử dụng ốc bồ câu và thỉnh thoảng điểm thêm vài con ốc cà na để trang trí chữ K-tên viết tắt của em. Em thích tự tay làm những sản phẩm sáng tạo của riêng mình. Sau khi hoàn thành, em sẽ mang sản phẩm về treo ở phòng ngủ”, Khang nói.

Với em Ngô Hạnh Nguyên, HS lớp 8, Trường Việt Mỹ thì em là người hướng nội, ít chia sẻ suy nghĩ với nhiều người xung quanh. “Em chọn cách sáng tạo, thông qua chế tác các sản phẩm handmade, em thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình vào đó. Trước đây em cũng nhiều lần làm các sản phẩm handmade, tham gia CLB, em có thể sáng tạo nhiều sản phẩm như: kẹp tóc, thanh đánh dấu trang sách, đồ dùng học tập... cho bản thân hoặc tặng bạn bè”, Nguyên chia sẻ.

"Tiết mục" được các em nhỏ yêu thích nhất là sáng tạo chế tác với vỏ sò, ốc.

Dù chỉ mới đi vào hoạt động từ cuối tháng Bảy, song CLB D.I.Y đã và đang nhận được sự ủng hộ và tham gia của nhiều bạn nhỏ và phụ huynh. CLB được tổ chức trong một căn phòng nhỏ của cà phê Charm, có kệ bày biện sách để các em nhỏ yêu thích đọc tham khảo, có kệ trưng những sản phẩm, tranh từ vỏ sò, vỏ ốc do nhà văn Song Khê sáng tạo.

Chị Mai Thị Công Thuận, phụ huynh em Nguyễn Phước Thịnh, (ở 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, TP. Vũng Tàu) cho biết, trong những ngày nghỉ hè, để giúp con có được sân chơi bổ ích, tránh xa những thiết bị điện tử không tốt, nên chị đã tìm đến các lớp kỹ năng cho con tham gia. Vốn thích cô Song Khê từ những buổi sinh hoạt ngoài trời ở Đường Sách Vũng Tàu, nên con trai chị đã xin mẹ đăng ký tham gia CLB. Thấy con mê mải sáng tạo với vỏ sò, ốc, chị cũng vui và hạnh phúc lây.

Chia sẻ về lý do thành lập CLB D.I.Y, nhà văn Thái Song Khê cho biết, đây là mô hình chị ấp ủ từ rất lâu rồi. Theo chị Khê, dù đang sinh sống ở một tỉnh ven biển, nhưng các em rất ít có cơ hội được sáng tạo những sản vật từ biển và một không gian vui chơi sinh hoạt đúng nghĩa với tuổi thơ. Do vậy, chị đã quyết định cùng các cộng sự thành lập CLB DIY.

Các em nhỏ thực hành làm bánh trong buổi sinh hoạt CLB D.I.Y

Chị Thái Song Khê cũng cho rằng, ngoài việc giúp các em thỏa sức sáng tạo, CLB còn được hoạt động với phương châm 4H (có nghĩa là HEAD (phát triển trí óc), HEART (trái tim nhân văn), HANDS (đôi tay khéo léo), HEALTH (sức khỏe toàn diện).

“Sau 2 buổi sinh hoạt đầu tiên, nhận thấy sự yêu thích của các em, chúng tôi rất vui. Ở các buổi sinh hoạt kế tiếp, tôi sẽ thực hiện nhiều chủ đề khác nhau, như: chủ đề về thiên văn học, làm bánh Donut... để các em được trải nghiệm nhiều hơn nữa những sáng tạo của bản thân”, nhà văn Thái Song Khê nhấn mạnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH