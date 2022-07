Trao 72 phần quà cho học sinh khó khăn tại TP.Bà Rịa

*Trao 50 phần quà cho phụ nữ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 30/7, Hội phụ nữ Công an TP. Bà Rịa phối hợp với Hội phụ nữ Công an quận 6, TP. Hồ Chí Minh tổ chức trao 72 phần quà cho các học sinh vượt khó đạt thành tích tốt trong học tập, trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19, trẻ em thuộc diện chương trình “Mẹ đỡ Đầu”.

Lãnh đạo Công an Quận 6, TP. Hồ Chí Minh trao quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập

Mỗi phần quà gồm gạo, mì, dầu ăn… 20 quyển tập, mũ bảo hiểm cùng và tiền mặt (tổng trị giá 700 ngàn đồng).

2 đơn vị cũng tặng quà cho 30 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 và các gia đình chính sách công an nhân dân trên địa bàn TP.Bà Rịa.

Tổng kinh phí dành cho hoạt động này hơn 70 triệu đồng, được trích từ việc đóng góp của cán bộ hội viên của 2 đơn vị.

* Chiều 30/7, Chi hội phụ nữ ấp Phước Trinh (xã Tam Phước, huyện Long Điền) đã trao tặng 50 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp.

Mỗi suất quà trị giá 450.000 đồng, gồm gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm cần thiết khác. Tổng kinh phí trao quà hơn 22 triệu đồng do Chi hội phụ nữ ấp Phước Trinh vận động mạnh thường quân tài trợ.

TRÍ NHÂN - THÀNH TRUNG - NGUYỄN TUYỀN