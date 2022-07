150 đoàn viên thanh niên tham gia 'Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông'

Sáng 31/7, Thị Đoàn Phú Mỹ phối hợp Công ty TNHH Nghĩa (HEAD Nghĩa) tổ chức “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022.

Đoàn viên thanh niên thực hành kỹ năng lái xe tại ngày hội.

Ngày hội thu hút 150 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã, với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, như: Tập huấn kiến thức an toàn giao thông; làm bài test về kiến thức an toàn giao thông; thực hành trên máy tập lái xe RT; thực hành kỹ năng lái xe (thăng bằng trên ván hẹp, phanh khẩn cấp; thi game thăng bằng ván hẹp) và thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông.

Thanh niên được nhân viên của Head Nghĩa hướng dẫn thực hành trên máy tập lái xe RT.

Ngày hội nhằm trang bị cho đoàn viên thanh niên những kiến thức cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, nhận biết các biển báo khi tham gia giao thông... qua đó nâng cao ý thức cho đoàn viên, thanh niên, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH