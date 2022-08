Người chiến sĩ công an nhiệt huyết với nghề

Khuôn mặt rám nắng, phong thái tự tin, cùng sự năng nổ, tận tụy trong công việc, Thiếu tá Lê Hòa Hợp (35 tuổi), Phó Công an xã Hòa Long, TP. Bà Rịa được đánh giá là một trong những cán bộ nhiệt huyết và đam mê với nghề.

Thiếu tá Lê Hòa Hợp (bìa phải) cùng các đồng nghiệp trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo trên địa bàn.

“Say” nghề​

Tốt nghiệp ĐH Cảnh sát Nhân dân năm 2010, Thiếu tá Lê Hòa Hợp được phân công công tác tại Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. Bà Rịa. Sau gần 10 năm công tác, khi đang là Bí thư Đoàn cơ sở Công an TP. Bà Rịa, tháng 9/2019, Thiếu tá Lê Hòa Hợp được điều động đảm nhiệm chức vụ Phó Công an xã Hòa Long, phụ trách phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội từ đó đến nay. Với niềm “say” nghề, cộng với những tố chất sẵn có, sự nhạy bén, linh hoạt của người chiến sĩ công an, anh Hợp nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới.

Trong tình hình đơn vị còn thiếu người chưa đáp ứng nhu cầu công tác, anh chủ động đề xuất thực hiện mô hình vận động, thu hút lực lượng nòng cốt ở cơ sở, đặc biệt là lực lượng công an viên phụ trách ấp, dân phòng tham gia thực hiện tổ tuần tra liên ấp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã. Nhờ đó, tổ tuần tra liên ấp đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an chính quy thực hiện các mặt công tác chuyên môn.

Xây dựng nhiều mô hình hiệu quả

Ngoài mô hình trên, anh Hợp còn xây dựng nhiều mô hình, cách làm đạt hiệu quả, sáng tạo trong bảo đảm ANTT như tạo trang Fanpage “Công an xã Hòa Long” tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, tuyên truyền pháp luật và phòng chống tội phạm trên không gian mạng; thành lập “Khu nhà trọ tự quản về ANTT”, “Khu Lan Anh 1 tự quản về ANTT”, “Đổi vũ khí lấy quà tặng”. Những mô hình này đã phát huy hiệu quả, giúp lực lượng công an xã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm; tính từ năm 2021 đến nay, đã bàn giao cơ quan điều tra 26 vụ phạm pháp hình sự.

Tháng 10/2021, tại khu dân cư Lan Anh và khu nhà trọ dọc tuyến đường Tỉnh lộ 52, Hương lộ 2 thuộc địa bàn xã Hòa Long xuất hiện tình trạng trộm cắp tài sản, xả rác thải bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị, bức xúc cho người dân. Anh Hợp đã tham mưu cấp trên, cùng cán bộ, chiến sĩ vận động xã hội hóa lắp đặt 30 camera an ninh tại các tuyến đường, khu nhà trọ, phân công trực ban 24/24. Từ đó, ở khu vực đã không còn xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản và xả rác thải bừa bãi.

Qua quá trình điều tra cơ bản, nắm bắt địa bàn, nhận thấy một số em HS trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, ít có cơ hội tham gia các lớp thể thao dịp hè, với nhiệt huyết của nguyên thủ lĩnh Đoàn Thanh niên, anh đã mở CLB võ thuật Vovinam – Việt võ đạo, trực tiếp dạy miễn phí để các em vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tránh xa cạm bẫy xã hội.

Nhận xét về anh Hợp, Thượng tá Nguyễn Văn Thảo, Trưởng Công an TP. Bà Rịa cho biết: “Thiếu tá Lê Hòa Hợp là một cán bộ trẻ, nhưng ham học hỏi, năng động và luôn có trách nhiệm với công việc được giao. Anh Hợp đã cùng ban chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Long xây dựng được nhiều mô hình hay, thiết thực, gặt hái được nhiều thành tích, được lãnh đạo tin tưởng, người dân tin yêu”.

