Mùa hè sôi động

Sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mùa hè năm nay các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã được trải nghiệm các hoạt động hè sôi nổi, bổ ích.

Thiếu nhi thích thú tham gia trải nghiệm chương trình “Hè vui đọc sách” tại Thư viện tỉnh.

Hè vui đọc sách

Bước vào những ngày hè, chương trình “Hè vui đọc sách” - chủ đề “Yêu thương - Thông điệp mùa hè” của Thư viện tỉnh tổ chức tổ chức từ ngày 1/6 đến 11/8 được các em thiếu nhi thích thú đón nhận. Với những hoạt động phong phú như: giới thiệu sách, những trò chơi trí tuệ; các hoạt động nhóm, kỹ năng sống; khéo tay hay làm; các buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm học tập và bổ trợ kiến thức cho HS như trò chơi khởi động; vui cùng Tiếng Anh…

Đến với “Hè vui đọc sách”, các em HS còn được đọc sách, xem tranh, viết cảm nhận, hoặc giới thiệu quyển sách mình thích để chia sẻ cùng bạn đọc thông qua bảng tin giới thiệu sách. Các em được tô màu nghệ thuật, cùng nhiều trò chơi tổ chức theo nhóm.

Sau 1 năm học tập căng thẳng, được tham gia chương trình sinh hoạt trong dịp hè tại Thư viện tỉnh, em Đinh Ngọc Thiên Thư (huyện Long Điền) chia sẻ: “Mùa hè này, mẹ con dẫn đến Thư viện tỉnh đều đặn các ngày 3, 5, 7 để tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị và vô cùng bổ ích.”

Ngoài tham gia các hoạt động trải nghiệm, các em còn được thỏa thích đọc sách tại thế giới sách khổng lồ tại Thư viện tỉnh. Phòng thiếu nhi, phòng đọc tổng hợp với các kệ sách, tủ sách được phân chia rõ ràng, trang trí đẹp mắt, khu vực ngồi đọc được bố trí thoáng mát, đủ ánh sáng.

Ông Huỳnh Tới, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết, chương trình “Hè vui đọc sách” năm 2022 của Thư viện tỉnh với chủ đề “Yêu thương - Thông điệp mùa hè” đã tổ chức 30 buổi sinh hoạt với gần 20 nội dung, đã thu hút 2.420 bạn đọc tham gia và 21.780 lượt tài liệu được phục vụ.

Dịp hè, Đường sách Vũng Tàu tổ chức chương trình “Trại hè Đường sách Vũng Tàu năm 2022” vào ngày 17/7 cũng “hút” các em thiếu nhi bằng các hoạt động: tự dựng lều, tham gia các trò chơi khéo tay cắt dán; tự thiết kế và biểu diễn thời trang; đọc sách và ứng dụng các kỹ năng, kiến thức, giá trị sống. Bên cạnh đó, lớp Thư họa miễn phí do nghệ nhân Văn Đức - Đường sách Vũng Tàu từ 1/7 đến 13/8 được các em thiếu nhi hưởng ứng tham gia.

Cạnh đó, CLB Sáng chế D.I.Y (là tên viết tắt của từ Do It Yourself, tự tay làm lấy) do nhà văn Thái Song Khê làm việc tại Đường sách Vũng Tàu cùng những người bạn thành lập cũng thu hút nhiều trẻ đến trải nghiệm tự tay thực hiện chế tác vỏ sò, ốc, hoa khô… vào mỗi tối thứ Năm và sáng thứ Bảy hàng tuần. CLB được tổ chức trong một căn phòng nhỏ của cà phê Charm (số 4, Ngô Văn Huyền, phường 2, TP.Vũng Tàu), có kệ bày biện sách để các em nhỏ yêu thích đọc tham khảo, có kệ trưng những sản phẩm, tranh từ vỏ sò, vỏ ốc do nhà văn Song Khê sáng tạo…

Ươm mầm đờn ca tài tử “nhí”

Mùa hè năm nay, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật lần đầu tiên mở miễn phí lớp truyền dạy nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) thiếu nhi nhằm lan tỏa bộ môn nghệ thuật truyền thống dân tộc đến giới trẻ. Lớp học diễn ra từ ngày 1 đến 10/8 dành cho các em HS TH và THCS trên địa bàn có năng khiếu ca hát và yêu thích ĐCTT.

Vốn có năng khiếu ca hát, em Nguyễn Mai Phương (13 tuổi, lớp 7 Trường THCS Lê Quang Cường, TP. Bà Rịa) đã nhanh chóng đăng ký tham gia lớp học trong dịp hè. Được làm quen với bộ môn nghệ thuật cổ truyền của dân tộc, Phương hào hứng lắng nghe lời truyền dạy của nghệ nhân Huỳnh Khải, nguyên Trưởng Khoa Nhạc dân tộc, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và thuộc các các thể điệu và biết ca các bản vắn của bộ môn này.

Em Lê Ngọc Minh Thy (14 tuổi, học lớp 8 Trường THCS Kim Đồng, TP. Bà Rịa) cũng chia sẻ: “Bản thân con rất đam mê nhạc cụ. Bộ môn ĐCTT có nhiều nét âm nhạc sử dụng các nhạc cụ nên khi Trung tâm VH-NT mở lớp, con liền đăng ký ngay với mong muốn tìm hiểu thêm về bộ môn độc đáo này. Sau 10 ngày học, con đã biết ca một số bản thầy truyền dạy và được tham gia biểu diễn tại buổi tổng kết lớp học…”.

NSƯT Huỳnh Khải, nguyên Trưởng Khoa Nhạc dân tộc, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, người trực tiếp truyền dạy trong suốt khóa bồi dưỡng cho hay, ban đầu, các em được truyền dạy nội dung cơ bản về xuất xứ, nguồn gốc, phong cách, hình thức thể hiện của nghệ thuật ĐCTT để giúp các em làm quen với loại hình nghệ thuật cổ truyền ĐCTT Nam bộ và biết ca một số bản vắn trước khi được truyền thụ 20 bài bản Tổ của nghệ thuật ĐCTT. Các em tham gia đều có năng khiếu và yêu thích khi tìm hiểu với bộ môn này.

Ông Lương Thanh Tuyến, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh cho biết, hè nay, ngoài khoá truyền dạy ĐCTT thiếu nhi đã “ươm mầm” cho 30 em thiếu nhi có năng khiếu, Trung tâm mở các lớp năng khiếu cho thiếu niên, nhi đồng gồm: Thanh nhạc, vẽ, dẫn chương trình và kỹ năng nói chuyện trước đám đông, nhạc cụ (đàn organ, guitar), khiêu vũ thể thao, múa cơ bản, Aerobic với mức học phí từ 300-500 ngàn đồng/tháng. Các lớp học đều thu hút các em thiếu nhi đến học và phát triển năng khiếu.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG