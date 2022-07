Tiếp sức cho thí sinh "vượt vũ môn"

Thí sinh Lê Minh Nhật được các tình nguyện viên hỗ trợ di chuyển lên phòng thi tại lầu 3 Trường THPT Xuyên Mộc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã kết thúc tốt đẹp. Đóng góp vào thành công đó phải kể đến sự tham gia tích cực của các lực lượng hỗ trợ kỳ thi.

Những câu chuyện đẹp

Một tuần trước khi kỳ thi diễn ra, em Lê Minh Nhật, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc) bị trật chân khi chơi đá bóng, phải bó nẹp, đi lại khó khăn. Ngày thi đến gần, Nhật vẫn phải “làm bạn” cùng hai chiếc nạng, nên khi biết phòng thi của mình nằm ở tận tầng 3 điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc, Nhật rất lo lắng.

Thế nhưng, khi đến điểm thi, nỗi lo ấy đã được trút bỏ khi em được lực lượng an ninh, tình nguyện viên trong đội tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” dìu lên, xuống phòng thi.

Minh Nhật xúc động bày tỏ: “Em rất cảm kích trước sự hỗ trợ tận tình của các anh chị tình nguyện viên và các thầy cô giáo. Đây là một kỳ thi để lại nhiều kỷ niệm đẹp, đáng nhớ”.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo sau khi hỗ trợ Minh Nhật di chuyển từ phòng thi ra cổng trường để phụ huynh đón về, tình nguyện viên Nguyễn Quốc Thắng (TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) lại tiếp tục phát nước, hỏi han, động viên từng thí sinh. Quốc Thắng chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi đã đóng góp một phần vào thành công chung của kỳ thi”.

Tình nguyện viên che dù đưa thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (huyện Châu Đức) ra khỏi phòng thi khi trời mưa.

Chiều 8/7, thí sinh ra về trong cơn mưa lớn trên diện rộng. Thế nhưng thí sinh và phụ huynh vẫn cảm thấy ấm lòng bởi hành động đẹp của các tình nguyện viên.

Tất bật cầm dù che cho từng thí sinh ra cổng để phụ huynh đón về, tình nguyện viên Phạm Hồng Thảo Vân, túc trực tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (huyện Châu Đức) cho biết: “Chúng tôi đều bị ướt lạnh vì mưa lớn, nhưng ai cũng vui vì hỗ trợ các bạn thí sinh ra về an toàn”.

Một ngày trước đó, tại điểm thi Trường THPT Phú Mỹ (TX. Phú Mỹ), sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn và trở về nhà, em Nguyễn Phúc Khang Huy (Trường THPT Phú Mỹ) bị ói, đau bụng phải nhập viện do nhiễm trùng đường tiêu hóa. Sát giờ thi môn Toán, sức khỏe em tiến triển tốt nên các bác sĩ cho xuất viện để tiếp tục kỳ thi. Ngay khi nhận được thông tin, Đội Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Phú Mỹ đã gấp rút tới chở Huy từ bệnh viện đến điểm thi đúng giờ. Nhờ vậy, Khang Huy đã có thể tham dự kỳ thi năm nay một cách trọn vẹn…

Đồng hành cùng thí sinh

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, tại tất cả 23 điểm thi trên địa bàn tỉnh, trước mỗi buổi thi, các lực lượng hỗ trợ đều có mặt từ rất sớm để làm nhiệm vụ “tiếp sức” cho sĩ tử. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông-trật tự tích cực phân luồng, điều tiết giao thông nên khu vực trước điểm thi tương đối thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm.

Đội tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Phú Mỹ vẽ tranh cổ vũ thí sinh tại điểm thi.

Thành viên của đội thanh niên tình nguyện (TNTN) cũng có mặt, chỉ dẫn khu vực phòng thi, phát nước uống, đồ dùng học tập cho thí sinh. Tại một số điểm thi, sau khi thí sinh vào phòng ổn định, cán bộ coi thi rà soát danh sách, thông tin thí sinh vắng mặt để đội TNTN và thầy cô giáo túc trực trước cổng trường kịp thời liên hệ, hỗ trợ các em đến thi đúng thời gian quy định.

Chị Trần Thị Thanh Thủy, Huyện Đoàn Xuyên Mộc cho biết, huyện Xuyên Mộc có 4 điểm thi đặt tại các trường THPT gồm: Xuyên Mộc, Phước Bửu, Hòa Bình, Hòa Hội. Để kịp thời hỗ trợ các thí sinh, ở mỗi điểm thi, Huyện Đoàn đã thành lập đội tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” gồm 15 thành viên. Từ 6 giờ sáng, lực lượng tình nguyện viên đã sẵn sàng nước uống, vật dụng…để hỗ trợ thí sinh. Trên fanpage của Huyện Đoàn và đoàn cơ sở các xã, thị trấn, số hotline cũng được cập nhật để thí sinh gặp sự cố liên hệ khi cần.

Trong 2 ngày thi, đội ngũ tình nguyện viên đã hỗ trợ 1 thí sinh bị hư xe ở lại ăn trưa và đưa về nhà; đưa 1 thí sinh đến điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc lấy giấy dự thi bỏ quên trong cốp xe của bạn, rồi quay lại điểm thi THPT Phước Bửu dự thi; hỗ trợ thí sinh bị đau chân lên phòng thi tại điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc…

Chị Thanh Thủy cho biết thêm, lực lượng tình nguyện viên tham gia chương trình chủ yếu là học sinh lớp 10, lớp 11 và cựu học sinh các trường THPT tại địa bàn. Sự “trẻ hóa” đội hình thể hiện sự tiếp nối, lan tỏa những thông điệp tích cực của một chương trình ý nghĩa. Hoạt động này đã nhận được những đánh giá tích cực của thí sinh và phụ huynh.

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo Hội Sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh thành lập 23 đội hình “Tiếp sức mùa thi” với gần 530 thành viên. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành Đoàn thành lập 23 đội hình “Hoa phượng đỏ” phối hợp với các đội “Tiếp sức mùa thi”, kịp thời hỗ trợ, chăm lo tốt nhất cho thí sinh, phụ huynh. Trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay, các đội hình tình nguyện đã tiếp sức cho hơn 24.000 lượt thí sinh. Các đội hình đã phát gần 1.000 thùng nước uống từ các nhà tài trợ Tea+, Suntory Pepsico, dụng cụ học tập, nón cho thí sinh; đưa đón thí sinh đi lại khó khăn đến điểm thi an toàn, đúng giờ; hỗ trợ ăn uống, mua vật dụng cần thiết; hỗ trợ thí sinh bị tai nạn, đi trễ kịp dự thi… (Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh)

26 năm tham gia hỗ trợ các kỳ thi quan trọng, Trung tá Nguyễn Thanh Lam, Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an TP. Vũng Tàu luôn có mặt tại điểm thi từ sớm để làm nhiệm vụ. Mong mỏi lớn nhất của anh là an ninh trật tự tại điểm thi được bảo đảm, phụ huynh đưa đón thí sinh đến điểm thi được an toàn.

Các giáo viên Trường THPT Vũng Tàu liên hệ với thí sinh chưa có mặt tại phòng thi.

Cũng túc trực tại cổng Trường THPT Vũng Tàu trong suốt các buổi thi, cô Lê Thị Thúy Phượng, GV Trường THPT Vũng Tàu cho biết, năm nay, có 8 GV của trường tham gia hỗ trợ thí sinh tại điểm thi. Trong 2 ngày thi, các GV đã liên hệ với hơn 30 phụ huynh, học sinh để đôn đốc, nhắc nhở tới điểm thi đúng thời gian quy định và tư vấn, hỗ trợ khi các em cần.

“Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, chúng tôi trải qua những cảm xúc khác nhau, từ hồi hộp, lo lắng khi có HS vắng mặt, cho tới vui mừng khi các em tới kịp giờ thi. Bên cạnh việc chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ các em, chúng tôi cũng luôn có mặt để động viên tinh thần các em trước mỗi buổi thi”, cô Phượng chia sẻ.

