Không có giám thị hay thí sinh vi phạm quy chế

An toàn, nghiêm túc và chất lượng Trong suốt thời gian kỳ thi diễn ra, Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT đã thực hiện công tác thanh, kiểm tra tại 23 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá, công tác chuẩn bị, tổ chức thi của tỉnh rất tốt thể hiện ở sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đến từng huyện, thị xã, thành phố rất chính xác, kịp thời và hiệu quả. Đặc biệt, cơ sở vật chất các điểm thi đáp ứng tốt yêu cầu công tác thi. GV làm công tác coi thi có kinh nghiệm, được tập huấn đầy đủ. Do vậy, trong 2 ngày tổ chức thi không xảy ra trường hợp giám thị hay TS bị kỷ luật. Đây là điểm sáng của tỉnh BR-VT. Trong quá trình làm công tác kiểm tra, tỉnh đã tạo điều kiện tốt và phối hợp nhịp nhàng, làm việc rất khách quan. Kỳ thi tại BR-VT đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng. Ông Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ GD-ĐT tại tỉnh BR-VT.