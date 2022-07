Doanh thu thương mại, dịch vụ đạt hơn 10 ngàn tỷ đồng

Ngày 25/7, HĐND huyện Long Điền khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ hơn 10 ngàn tỷ đồng (đạt hơn 60% kế hoạch); tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hơn 2,3 ngàn tỷ đồng (đạt hơn 60% so kế hoạch); tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hơn 273 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 57% kế hoạch; giải quyết cho hơn 4 ngàn lượt lao động (đạt 52,8% kế hoạch)…

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm như: đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án bến xe, chợ và khu phố chợ Long Hải; có phương án phù hợp cho từng dự án du lịch cụ thể để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư; sắp xếp, lập lại trật tự các chợ truyền thống trên địa bàn; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và giảm TNGT trên địa bàn huyện...

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã miễn nhiệm chức danh Hội thẩm TAND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Trần Quốc Thái; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vương Quốc Thịnh, Trưởng Phòng VH-TT tin huyện.

Kỳ họp cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết.

NGỌC BÍCH