Cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

Sáng 25/7, HĐND huyện Đất Đỏ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 11.206ha, đạt 66,69% so với kế hoạch, tăng 0,39% so với cùng kỳ; doanh thu từ dịch vụ lưu trú tại các điểm tham quan, du lịch đạt 200,2 tỷ đồng, tăng 80,36% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đạt 46% kế hoạch năm; thu ngân sách trên địa bàn theo dự toán 320,48 tỷ đồng, đạt 73,81% dự toán, giảm 2,64% so cùng kỳ…

Trong hai ngày diễn ra kỳ họp (ngày 25 và 26/7), các đại biểu HĐND huyện tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nghị quyết quan trọng như: kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quản lý xây dựng trái phép, không phép và ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2025; Công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn huyện”; một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm…

ĐÔNG HIẾU