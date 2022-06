15 ngàn học sinh dự thi vào lớp 10

BÀ TRẦN THỊ NGỌC CHÂU, GIÁM ĐỐC SỞ GD-ĐT Không tạo áp lực thi cử cho HS Năm học 2021-2022 là một năm học đặc biệt do chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Do đó, Sở GD-ĐT đã xem xét, cân nhắc khi ra đề thi tuyển sinh lớp 10 để không tạo áp lực thi cử nặng nề cho HS. Đề thi sẽ bám sát chương trình học, không ra vào những nội dung đã được Bộ GD-ĐT tinh giản. Vì vậy, thí sinh hãy bước vào cuộc thi với tâm lý thoải mái, tự tin, không nên quá căng thẳng. Ngành GD-ĐT cũng khuyến cáo phụ huynh HS không gây áp lực cho con em mình, mà nên động viên, khích lệ tinh thần, đồng thời theo dõi chặt chẽ tâm lý, cảm xúc của các em. Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các trưởng điểm thi quán triệt tới toàn thể hội đồng về việc ổn định tâm lý cho thí sinh; cán bộ làm công tác thi tránh gây căng thẳng cho thí sinh. Sau kỳ thi, gia đình, nhà trường cần tiếp tục theo dõi tâm lý của HS, thường xuyên quan tâm, chia sẻ, tránh để các em rơi vào những cảm xúc tiêu cực do áp lực thi cử.