Huyện Xuyên Mộc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Sáng 6/6, Đoàn giám sát do ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn đã giám sát tại huyện Xuyên Mộc về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại Mục 12, phần II của Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Bà Trần Phương Thanh Huyền, Phó Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội huyện báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ lao động tự do và các đối tượng đặc thù theo NQ68.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Trần Phương Thanh Huyền, Phó Trưởng Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội huyện Xuyên Mộc cho biết, huyện đã phân bổ kinh phí hơn 205 tỷ đồng tới các xã, thị trấn, chi trả cho các nhóm đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Huyện cũng đã phê duyệt 78.211 hồ sơ hỗ trợ lao động tự do với số tiền gần 164 tỷ đồng; chi hỗ trợ 3.260 trẻ em, người điều trị COVID-19, cách ly y tế với số tiền 3,6 tỷ đồng; hỗ trợ 845 hộ kinh doanh ngừng hoạt động với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng; vận động tặng hàng chục ngàn phần quà, túi an sinh đến người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19...

Ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc trình bày những khó khăn trong việc chi trả, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện cũng gặp một số khó khăn, như: đường dây nóng các cấp nhận 1.000 tin phản ánh, trong đó 95% thông tin phản ánh, khiếu nại là sai do người dân chưa hiểu rõ về nội dung chính sách hỗ trợ; 462 hồ sơ chi sai, chi trùng với đối tượng lao động tự do bị mất việc làm (đã được thu hồi). Hiện còn 225 hồ sơ chi sai (hơn 525 triệu đồng) chưa thu hồi được do đối tượng lao động tự do, không đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú tại địa phương, nhận hỗ trợ trùng tại địa phương hoặc nhận trùng ở địa phương khác. Các đối tượng này đã đi khỏi địa phương nên công tác thu hồi gặp nhiều khó khăn.

Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận tại buổi làm việc.

Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Xuyên Mộc đã vận động, tặng những phần quà thiết thực đến người dân.

Ông Trần Văn Lợi chia sẻ với địa phương về những khó khăn trong thời gian thực hiện chi trả, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh yêu cầu đối với số hồ sơ chi sai, chi trùng, huyện cần rà soát, xác định cấp nào chi sai để thu hồi lại số tiền đã chi. Đối với những khó khăn, vướng mắc của huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp và chuyển các đơn vị có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

