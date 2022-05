Sáng 24/5, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Long Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021. Đây cũng là địa phương cuối cùng của tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng NTM.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Kế Toại (bên phải), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao Bằng công nhận xã Long Sơn đạt chuẩn NTM năm 2021 cho lãnh đạo xã Long Sơn.

Đến dự Lễ có ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và địa phương.

Ông Trần Trần Đình Khoa (bên trái), Bí thư Thành ủy Vũng Tàu xem gian hàng trưng bày các sản phẩm đan lát từ cây lục bình. Mô hình hình này đã tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân Long Sơn.

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, diện mạo nông thôn xã Long Sơn ngày càng khang trang sạch đẹp, mở ra nhiều hướng đột phá một cách toàn diện trên các lĩnh vực.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu trao Giấy khen cho các cá nhân, hộ gia đình điển hình trong phong trào xây dựng NTM xã Long Sơn.

Với hơn 442 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, xã Long Sơn đã và đang tập trung hỗ trợ phát triển nuôi hàu và nuôi cá lồng bè, gắn kết với phát triển dịch vụ, du lịch. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, sản lượng nuôi trồng của địa phương đạt khoảng 4.200 tấn/năm.

Cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Long Sơn được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 60 triệu đồng/năm, tăng gần 18 triệu so với đầu năm 2020. Toàn xã chỉ còn 0,75% hộ nghèo. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 91%. Các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được tập trung đầu tư xây dựng; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo sự an tâm cho nhân dân lao động sản xuất.

Nhân dịp này, UBND TP. Vũng Tàu đã khen thưởng 7 tập thể và 8 cá nhân và 3 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã Long Sơn; Công ty CP Cảng Quốc tế Long Sơn đã hỗ trợ 100 suất học bổng cho HS vượt khó, mỗi suất 6 triệu đồng.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG – NHẬT LINH