Xây dựng môi trường làm việc an toàn

Chú trọng đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến và trang bị kỹ năng an toàn để giảm nguy cơ rủi ro cho tất cả người lao động (NLĐ). Mỗi sự cố dù nhỏ nhất đều được ghi nhận làm bài học… Đó là những cách làm hay tạo môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho NLĐ tại Công ty TNHH Kraft of Asia Paperboard & Packaging (KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3, TX.Phú Mỹ).

Thành viên Đoàn Thanh tra ATVSL Đ trao đổi với cán bộ phụ trách an toàn khi kiểm tra tại khu vực sản xuất.

Trang bị kỹ năng an toàn

Đi cùng Đoàn Thanh tra ATVLSĐ tỉnh, PV Báo BR-VT được tiếp xúc với nhiều NLĐ làm việc tại Công ty TNHH Kraft of Asia Paperboard & Packaging (KOA). Ở đây, hầu hết NLĐ đều am hiểu kiến thức về an toàn, chấp hành nghiêm ngặt nguyên tắc bảo đảm an toàn mọi lúc, mọi nơi.

Tại khu vực sản xuất, tất cả NLĐ đều mặc đầy đủ bảo hộ lao động, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn. Anh Trần Lâm Trà, 39 tuổi, công nhân bộ phận vận hành máy cho biết, trước khi vào làm việc tất cả lao động được huấn luyện ATVSLĐ. Mỗi ca làm việc, khi giao ca anh em phải báo cáo chi tiết máy móc. Mọi người đều có ý thức rất cao về ATVSLĐ.

Là DN có 100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất giấy mặt và giấy sóng với 267 lao động, trong chiến lược kinh doanh, công ty đặt mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, sức khỏe và tính mạng của NLĐ. An toàn trong lao động sản xuất là tiêu chí cho mọi hành vi trong hoạt động sản xuất của NLĐ. Nhờ đó, tất cả NLĐ luôn tuân thủ quy trình làm việc an toàn, tạo lập môi trường làm việc an toàn và thân thiện tại công ty.

Để bảo đảm an toàn, ngoài huấn luyện, nâng cao ý thức tuân thủ quy định an toàn lao động, Công ty KOA còn chú trọng đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến… nhằm giảm các nguy cơ rủi ro cho NLĐ. Ông Hiroshi Matsumura Tổng Giám đốc KOA cho biết: “Ngay từ khi đầu tư, chúng tôi sử dụng các công nghệ an toàn và tiên tiến nhất. Đây là công ty con của công ty mẹ đã vận hành 70 năm tại Nhật Bản. Trong suốt hành trình ấy, có lúc vẫn xảy ra các sự cố tai nạn. Song chúng tôi luôn cố gắng để sự cố ấy không lặp đi lặp lại, loại trừ dần các yếu tố nguy hiểm nhằm tạo môi trường làm việc an toàn nhất cho NLĐ”.

Luôn vì hạnh phúc NLĐ

11h40 phút ngày 27/2/2021 tại kho giấy nguyên liệu đầu vào, anh T.Đ.H tài xế xe nâng số 2 của bộ phận chuẩn bị bột tiến hành vào lấy giấy tại kho giấy phế liệu. Trong lúc cua vào vị trí lấy giấy và nâng càng lên thì xe bị lật. rất may anh H. đeo dây an toàn nên không bị thương tích.

Nguyên nhân của sự cố này được xác định là xe nâng chạy quá tốc độ, cua đột ngột, vừa cua vừa nâng càng khiến xe mất cân bằng. Đồng thời, tài xế không kiểm tra điều kiện sàn kho trước khi vào.

Để khắc phục sự cố này, giải pháp được đưa ra ngay sau đó là yêu cầu kiểm tra và cài đặt tốc độ xe đúng quy định; tại các vị trí khuất tài xế phải di chuyển chậm, không đánh lái khi đang di chuyển nhanh, hạ càng khi di chuyển…

Xe bị lật trên là một trong 9 vụ TNLĐ nhỏ xảy ra năm 2021 được Công ty KOA lập hồ sơ chi tiết để làm bài học triển khai đến toàn bộ NLĐ. Anh Lê Văn Hùng, 37 tuổi, làm tại bộ phận máy xéo giấy cho biết, tất cả NLĐ được hướng dẫn an toàn chung. Lao động mới vào được cánh báo các nơi nguy hiểm, chỉ rõ những rủi ro.

Trong nhà máy, có thông báo về các sự cố TNLĐ vừa xảy ra. “Tình huống phát sinh, nguyên nhân xảy ra sự cố, giải pháp khắc phục… đều có bộ phận an toàn ghi chép chi tiết, kèm hình ảnh minh họa thực tế và phổ biến tới toàn thể NLĐ. Đồng thời, các tai nạn xảy ra ở nhà máy khác cũng được phổ biến tới NLĐ để phòng tranh. Đó là cảnh báo giúp chúng tôi tranh rủi ro xảy ra với mình”, anh Hùng nói.

Theo bà Trương Thị Hồng Trang, Trưởng bộ phận HSE thì công ty luôn chấp hành và tuân thủ nghiêm các quy định về ATVSLĐ về tất cả các lĩnh vực: phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe NLĐ và cải thiện môi trường làm việc.

Thực hiện công tác ATVSLĐ, công ty tiến hành phân loại lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; lao động làm việc nặng nhọc, độc hại; tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ cho tất cả lao động từ nhóm 1 đến nhóm 4.

Đồng thời, xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc; xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, vật tư, nhà xưởng; tổ chức quan trắc môi trường lao động; khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho NLĐ; khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

Ngoài ra, công ty còn xây dựng và triển khai kế hoạch ATVSLĐ đầy đủ; tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp tại nơi làm việc…

Ông Hiroshi Matsumura cho biết thêm, mong muốn của DN là nỗ lực trong khả năng tốt nhất để hướng tới hạnh phúc của NLĐ. Đặc biệt, DN còn quan tâm và tạo môi trường an toàn.

“Tôi quan tâm nhất tới hạnh phúc của nhân viên. Vì thế, tôi muốn đưa những thói quen an toàn trong làm việc của người Nhật để huấn luyện, nâng cao hơn nữa ý thức về an toàn cho lao động tại công ty. Quan trọng nhất là tạo dựng hạnh phúc của nhân viên, của con cái họ thông qua xây dựng môi trường làm việc tốt nhất”, ông Hiroshi Matsumura nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN