Trường Mầm non Châu Thành, TP. Vũng Tàu: Tổ chức lễ ra trường cho 105 học sinh khối 5-6 tuổi

Ngày 26/5, Trường Mầm non Châu Thành (TP. Vũng Tàu) đã tổ chức lễ ra trường năm học 2021-2022 cho 105 học sinh khối lớp 5-6 tuổi.

Cô trò Trường Mầm non Châu Thành cùng hát bài "Cháu vẫn nhớ trường mầm non" và "Tạm biệt búp bê".

Tại buổi lễ, đại diện học sinh khối lớp 5-6 tuổi phát biểu, nói lên tình cảm quyến luyến và lòng biết ơn các cô giáo Trường Mầm non Châu Thành. Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên, Hội cha mẹ học sinh cũng khích lệ, động viên tinh thần để các em vững vàng, tự tin chuẩn bị bước vào bậc học mới. Buổi lễ còn có các tiết mục văn nghệ đặc sắc do cô trò nhà trường biểu diễn.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường và Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trao quà cho học sinh lớp 5-6 tuổi.

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Thành cho biết, lễ ra trường là cơ hội để học sinh lớp 5-6 tuổi tri ân các cô giáo đã chăm sóc và dạy dỗ các em trong suốt 4 năm qua. Đồng thời tạo không khí vui vẻ, ấm áp trước khi trẻ tạm biệt mái trường mầm non thân yêu để chuẩn bị vào lớp 1. Đây cũng là hoạt động gắn kết gia đình và nhà trường, góp phần tuyên truyền hiệu quả chương trình giáo dục mầm non.

Tin, ảnh: HOÀNG DƯƠNG