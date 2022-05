Hội thi hát về Bác

Tối 18/5, Hội LHPN phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu đã tổ chức Hội thi “Duyên dáng áo dài Việt” và “Hát về Bác” nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác.

Hội viên Chi hội phụ nữ Khu phố 1, phường Nguyễn An Ninh trình bày ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la”.

Ở phần thi áo dài, 12 hội viên đến từ 6 chi hội phụ nữ trên địa bàn phường đã khoe vẻ dịu dàng, nữ tính trong tà áo dài truyền thống. Ở phần thi Hát về Bác, các chị đã mang đến hội thi những ca khúc xúc động viết về Bác Hồ kính yêu, như: Bài ca dâng Bác, Bác Hồ một tình yêu bao la, Mùa thu cho Bác…

Bà Vũ Thị Hồng Yến, Phó Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn An Ninh trao học bổng cho các em học sinh.

Dịp này, Hội LHPN phường Nguyễn An Ninh đã vận động tài trợ, trao học bổng Nguyễn Thị Định cho 5 trẻ em nghèo, học giỏi (500.000 đồng/suất); trao tiền hỗ trợ theo chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động cho 1 em (500.000 đồng/tháng) và trao Túi an sinh theo chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” cho 10 hộ nghèo (300.000 đồng/suất).

Tin, ảnh: CÔNG MINH