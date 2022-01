Xuân tình nguyện kết nối yêu thương

Chương trình “Xuân yêu thương”, “Xuân tình nguyện” là những hoạt động sôi nổi được tuổi trẻ trong tỉnh thực hiện trong khoảng thời gian từ đầu tháng 1 đến tháng 2/2021, tập trung vào nhiều hoạt động hướng đến các đối tượng yếu thế trong xã hội, để ai cũng được hưởng một cái Tết ấm áp.

TS. Vũ Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu tặng quà Tết cho người nghèo trong chương trình “Xuân yêu thương” năm 2022.

Cho cái Tết ấm áp

Không khí sáng thứ Bảy (16/1) tại Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu thật vui bởi nơi đây đã diễn ra chương trình “Xuân yêu thương” năm 2022 do Đoàn trường tổ chức. 65 phần quà (mỗi phần trị giá 350 ngàn đồng, gồm bánh mứt, trà, cà phê, nước ngọt...) được ân cần trao tận tay từng người nghèo. Đây là lần đầu tiên bà Nguyễn Thị Trắng (66 tuổi) được nhận quà Tết của đoàn trường. “Nhà có hai vợ chồng già, khi khỏe, tôi bán hủ tiếu gõ, ngày đau bệnh thì nghỉ. Thu nhập tằn tiện cũng đủ qua ngày. Tôi chưa sắm sửa gì cho Tết cả, nên được tặng giỏ quà, tôi mừng lắm, sẽ mang về bày lên cúng ông bà”, bà Trắng nói.

Niềm vui nhận quà cũng thể hiện trên gương mặt của bà Dương Thị Dợn (62 tuổi), vợ chồng bà Dợn và hai người cháu đang thuê trọ ở hẻm 184 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bà làm nghề lượm ve chai, ngày được vài chục ngàn đồng. “Đây là năm thứ 2 tôi được nhận quà của Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu. Tết đến, những phần quà khiến người khó khăn như chúng tôi thấy ấm lòng”, bà Dợn chia sẻ.

Để có 65 phần quà (tổng trị giá 22,75 triệu đồng), các thành viên đội tình nguyện BVU (Đoàn trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bán hàng chục ngàn bao lì xì để gây quỹ. Anh Nguyễn Ngọc Tài, Bí thư Đoàn cho biết, đây là năm thứ 5 Đoàn trường thực hiện chương trình “Xuân yêu thương”. Hằng năm dao động từ 50-100 suất quà tặng người nghèo. Qua đó đoàn viên, SV của trường muốn lan tỏa tinh thần yêu thương đến cộng đồng.

Tại TX.Phú Mỹ, chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2022 được Thị Đoàn Phú Mỹ triển khai với hàng loạt các hoạt động hướng về HS nghèo, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là bàn giao “ngôi nhà nhân ái” tới gia đình bà Lê Thị Tuyên (phường Mỹ Xuân), khởi công “ngôi nhà nhân ái” tặng gia đình chị Nguyễn Thị Hường (phường Phú Mỹ); khám, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 20 triệu đồng “hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế”; trao 300 túi an sinh (350.000 đồng/suất) cho các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng dịch; trao 175 phần quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn (350.000 đồng/suất) và 20 suất học bổng “Cùng em đến trường” (1 triệu đồng/suất)...

Là một HS được nhận học bổng trong chương trình “Cùng em đến trường” nói trên, Nguyễn Mỹ Linh, HS lớp 4B, Trường TH Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ thổ lộ: “Đây là món quà đầy ý nghĩa với gia đình em trong dịp Tết. Ba mất sớm, mẹ đi làm xa nhà, 3 anh em tự nương tựa vào nhau tại ngôi nhà đại đoàn kết do chính quyền xây tặng. Tết đến, tụi em mong mẹ về. Em sẽ khoe với mẹ em cũng có phần quà Tết, có tiền để mẹ đỡ lo tiền học của tụi em”.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Tương tự, chương trình Xuân tình nguyện năm 2022 tại huyện Xuyên Mộc diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa ở các cấp, như: Tặng nhà tình thương cho hộ khó khăn tại xã Bưng Riềng; ra quân dọn dẹp các tuyến đường ven biển; thực hiện tuyến đường hoa thanh niên; sơn, sửa nhà cho người nghèo; tặng 127 suất học bổng cho HS; tặng 250 suất quà cho hộ khó khăn...

Chị Trần Thị Lan, ấp Bà Rịa, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc là một trong những gia đình khó khăn được hỗ trợ bởi chương trình “Xuân tình nguyện” của Xã Đoàn Phước Tân. Chồng mất sớm, bản thân chị bị ung thư nhưng vẫn cố gắng làm thuê nuôi con học lớp 6. Biết hoàn cảnh của chị, Đoàn xã vận động Chi đoàn Hương Phong - Hồ Cốc và các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình chị con bò trị giá 15 triệu đồng trong chương trình “Xuân tình nguyện” và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. “Mừng lắm, tôi sẽ chăm bò béo tốt, sinh sản bê con để mẹ con tôi ổn định kinh tế”, chị Lan chia sẻ.

Tại huyện Long Điền, chương trình “Đồng hành cùng F0” mở màn cho Chương trình Xuân tình nguyện năm 2022 của huyện Đoàn. Theo đó, Huyện Đoàn đã vận động trao gần 200 “túi thuốc an sinh” cho F0 điều trị tại nhà, 20 túi an sinh cho cán bộ, ĐVTN bị COVID-19 do tham gia các hoạt động chống dịch; 100 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại thị trấn Long Hải...

Tại huyện Châu Đức, chuỗi hoạt động “Xuân tình nguyện” gồm: Sửa chữa nhà nhân ái cho thiếu niên, đoàn viên khó khăn; vận động tặng 100 suất quà, hỗ trợ túi an sinh cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi các cựu TNXP trên địa bàn...

Tại TP.Vũng Tàu, ngoài tặng quà, trao học bổng, Thành Đoàn còn tổ chức vận động tặng 1.000 bánh chưng cho thanh thiếu niên khó khăn; trực hỗ trợ khách du lịch dịp Tết; ra quân dọn dẹp chỉnh trang đô thị...

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, dịp Tết đến, Xuân về, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh lại đồng loạt triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong chuỗi hoạt động “Xuân tình nguyện”, tập trung hỗ trợ cho những đối tượng yếu thế, như: Thanh niên công nhân, đối tượng chính sách, thanh thiếu nhi khó khăn, người nghèo.... Các hoạt động Xuân tình nguyện khá đa dạng, với việc tổ chức về nguồn; ra quân thực hiện sân chơi dân gian; xây nhà, sửa chữa nhà cho thanh niên, hộ khó khăn; trao học bổng, tặng quà cho người nghèo...; qua đó nhằm lan tỏa hình ảnh áo xanh tình nguyện trong hoạt động vì cộng đồng.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH