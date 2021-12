Theo thông báo của BCĐ phòng, chống COVID-19 Bà Rịa - Vũng Tàu, tính từ 18 giờ ngày 5/12 đến 18 giờ ngày 6/12, toàn tỉnh ghi nhận 569 ca mắc mới, cụ thể:

189 ca tại TP.Vũng Tàu, trong đó: 22 ca trong khu cách ly tập trung; 147 ca đang cách ly tại nhà; 20 ca trong khu vực phong tỏa.

380 ca tại TX. Phú Mỹ, trong đó: 4 ca trong khu cách ly tập trung; 355 ca đang cách ly tại nhà; 21 ca trong khu vực phong tỏa.

Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho cả người lớn và trẻ dưới 18 tuổi. Trong ảnh: Tiêm ngừa vaccine cho HS trường THCS Vũng Tàu. Ảnh: THÁI NGÔ

Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 377 ca (tỷ lệ F0 đã điều trị khỏi bệnh từ 28/6/2021 đến nay là 59,8%). Số người đang cách ly tập trung: tăng (mới vào): 1.123, giảm (hoàn thành cách ly): 688.

Bà Rịa - Vũng Tàu đang đẩy mạnh kiểm tra, quản lý chặt chẽ quy trình phòng, chống dịch trong các KCN, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho cả người trên 18 tuổi và trẻ em dưới 18 tuổi; chuẩn bị đầy đủ nguồn thuốc kháng virus, nhất là khi tỉnh áp dụng điều trị F0 tại nhà và nơi làm việc; nhanh chóng tiến hành hỗ trợ cho người tham gia công tác phòng, chống dịch; quản lý chặt chẽ các chợ tạm, chợ cóc, không để các địa điểm này thành nơi lây lan dịch bệnh…

Đề nghị nhân dân, cộng đồng DN tiếp tục ủng hộ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của tỉnh theo tinh thần “Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”. Chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K để giữ an toàn cho chính mình và cộng đồng; hạn chế di chuyển khi không thật sự cần thiết, trong trường hợp từ bên ngoài về tỉnh nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và chấp hành việc cách ly theo quy định vì an toàn của bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; vì lợi ích của DN thực hiện quản lý công nhân, người lao động tuân thủ quy định về phòng chống dịch, thực hiện tốt phương châm “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

MINH THI