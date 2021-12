Giúp người khuyết tật tự vươn lên

Nhằm giúp đỡ người khuyết tật (NKT) vượt lên khó khăn, Hội Nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ xã hội (NNCĐDC và BTXH) các cấp của tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực nhằm hỗ trợ người khuyết tật xây dựng nhà ở, giúp họ từng bước hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Anh Nguyễn Quốc Dũng (xã Xà Bang, huyện Châu Đức) trong căn nhà mới được Hội NNCĐDC và BTXH tỉnh hỗ trợ.

Anh Nguyễn Quốc Dũng (SN 1982, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) không dấu nổi cảm xúc khi được trao căn nhà mới do Hội NNCĐDC và BTXH tỉnh vận động Công ty Thép Miền Nam hỗ trợ xây tặng. Căn nhà cấp 4 có diện tích hơn 50m2 với 2 phòng ngủ sạch sẽ, thoải mái là niềm mơ ước của anh và gia đình bấy lâu nay.

Anh Dũng kể lại, năm 2 tuổi, anh và anh trai sinh đôi bị sốt bại liệt. Do hoàn cảnh khó khăn, không được cứu chữa kịp thời, anh trai anh Dũng không qua khỏi, anh Dũng may mắn sống sót nhưng bị teo chân phải. Anh đi lại nhờ sự giúp đỡ của đôi nạng. Dù khuyết tật ở chân, nhưng anh Dũng vẫn học hành đến nơi đến chốn và kiếm việc làm, lập gia đình ở TP.Hồ Chí Minh. Năm 2017, công ty gặp khó khăn, anh mất việc làm nên phải quay về quê, ở nhờ nhà bố mẹ trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp.

Năm 2019, anh Dũng quyết định lên TP. Vũng Tàu vừa học vừa làm nghề bấm huyệt trị liệu. Sau 2 năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, anh nghỉ và tiếp tục về nhà, ở cùng bố mẹ. Anh Dũng vẫn luôn mong ước có một ngôi nhà để vợ con sinh sống ổn định, thoải mái hơn. Vì ngôi nhà cấp 4 đã quá cũ do được xây dựng từ 30 năm trước, không có nơi tắm rửa vệ sinh rất bất tiện, đặc biệt vào buổi tối và ngày mưa, nhưng điều kiện kinh tế quá khó khăn, ngay cả việc sửa nhà anh còn không dám nghĩ tới, huống chi là xây mới. “Tôi rất cảm ơn Tỉnh Hội và nhà hảo tâm đã hỗ trợ tôi xây căn nhà mới này. Đây không chỉ giúp cho vợ con tôi có nơi sinh hoạt thuận tiện, mà còn là nơi giúp tôi phát triển công việc bấm huyệt trị liệu sau này, không còn là gánh nặng của gia đình và xã hội nữa”, anh Dũng chia sẻ.

Bên cạnh hỗ trợ nhà ở cho NKT, Hội NNCĐDC và BTXH tỉnh cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ NKT vay vốn để phát triển kinh tế. Bà Vương Hoàng Phi Oanh (đường 27/4, tổ 8, phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa) là một trong số đó. Bà hiện là một chủ tiệm may khang trang. Ngồi bên cạnh chiếc máy may quen thuộc, bà Oanh nhớ lại, năm 7 tuổi, sau trận sốt cao đã để lại di chứng khiến chân trái bà mất cảm giác rồi teo dần. Dù vậy, bà vẫn chăm chỉ học hành và quyết định học nghề thiết kế, cắt may thời trang - một ngành nghề phù hợp với mình để tự lập tại TP. Hồ Chí Minh. Sau 3 năm, bà trở về thuê mặt bằng trên đường Nguyễn Hữu Thọ, TP. Bà Rịa để mở tiệm may. Nhờ khéo léo, cẩn thận từng đường kim mũi chỉ, lại thường xuyên cập nhật mốt mới nên lượng khách hàng tìm đến tiệm may của bà Oanh ngày một đông hơn.

Đến năm 2016, bà chuyển sang thuê mặt bằng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Nguyên để trưng bày sản phẩm, đồng thời cho lao động nhận hàng về may gia công tại nhà. Đầu năm 2020, được sự hỗ trợ từ chương trình hỗ trợ sinh kế cho NKT của Hội NNCĐDC và BTXH TP. Bà Rịa, bà Oanh được vay 20 triệu đồng để mua thêm vật liệu mở rộng quy mô, đa dạng thêm sản phẩm.

Trong năm 2021, Hội NNCĐDC và BTXH các cấp đã vận động kinh phí để xây mới 9 căn nhà, sửa 4 căn nhà; trợ cấp khó khăn 720 người với số tiền 339 triệu đồng, cấp 51 xe lăn với số tiền 132 triệu đồng, trao 10.012 suất quà lễ tết với số tiền 3,6 tỷ đồng, trao 99 giải thưởng hội thao NKT trị giá 99 triệu đồng, 17.440 suất cơm từ thiện với số tiền 202 triệu đồng, tặng học bổng 82 suất và 21 xe đạp với số tiền 122 triệu đồng; trong giai đoạn dịch COVID 19 đã hỗ trợ cho các đối tượng Hội trong khu các ly, khu phong tỏa 310.000 suất cơm với số tiền 3,1 tỷ đồng và 6.725 suất quà với số tiền 1,7 tỷ đồng.

Hiện nay, tiệm may của bà Oanh có thu nhập tầm 120 triệu đồng/năm; đồng thời tạo việc làm ổn định cho 4 lao động có hoàn cảnh khó khăn, có chung cảnh ngộ với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng và đào tạo nghề cho nhiều lao động tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội NNCĐDC và BTXH tỉnh cho biết: Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng sự quan tâm của các cấp, ngành, đoàn thể, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, công tác chăm lo cho NKT trên địa bàn tỉnh vẫn được thực hiện tương đối tốt. Trong năm 2022, Hội sẽ tiếp tục vận động kinh phí để xây, sửa chữa nhà, tặng quà, xe lăn, xe lắc cho NKT, hỗ trợ huyện, thành phố để giúp NKT có vốn sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế xã hội. “Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng giúp đỡ, hỗ trợ NKT phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân và vươn lên phát triển kinh tế”, ông Nhân nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NHUNG HOA