Toàn tỉnh không ghi nhận ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

Tính từ 18 giờ ngày 5/12 đến 18 giờ ngày 6/12, BR-VT ghi nhận 569 ca mắc COVID-19 mới; không ghi nhận mắc ngoài cộng đồng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động tại Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam (tại cụm công nghiệp TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức). Ảnh: ĐINH HÙNG.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 18.764 ca. Trong ngày 6/12 có 377 bệnh nhân được điều trị khỏi.

Số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của tỉnh. Để giảm thiểu ca mắc, ca nặng và tử vong, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 (BCĐ) tỉnh đề nghị nhân dân, cộng đồng DN tiếp tục ủng hộ công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K để giữ an toàn cho chính mình và cộng đồng; DN tuân thủ quy định về phòng chống dịch, thực hiện tốt phương châm "an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

BCĐ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch và phục hồi kinh tế; thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà; duy trì, bảo đảm hoạt động hiệu quả Đường dây nóng về phòng, chống dịch của địa phương, bố trí trực 24/24; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tư vấn sức khỏe tại nhà; đẩy nhanh độ bao phủ vắc xin, nhất là lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi và mũi thứ 3 nhắc lại cho các đối tượng theo quy định.

MINH THIÊN