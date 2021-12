Đồng lòng xây dựng quê hương

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, qua đó tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” đã được UBMTTQVN tỉnh và chính quyền các địa phương phối hợp tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét.

Phường 1, TP.Vũng Tàu thực hiện "Tuyến đường treo cờ kiểu mẫu" trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh".

Người dân hưởng lợi

Về các vùng nông thôn ở các huyện: Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc... dễ nhận thấy sự đổi thay so với khoảng 10 năm trước. Những tuyến đường nhựa rộng thênh thang, đường vào các ấp cũng được bê tông hóa, cứng hóa, ô tô vào tận nhà. Những ngôi nhà khang trang, kiên cố ẩn hiện trong những vườn cây ăn trái xanh tốt. Các tuyến đường liên ấp, liên thôn xanh, sạch đẹp. Hai bên đường là những khóm hoa mười giờ, sao nhái, chiều tím... đua nhau khoe sắc.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, MTTQ các cấp đã tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp tiền, góp ngày công, hiến đất để xây dựng các công trình công cộng phục vụ dân sinh và công cộng đạt kết quả cao, cụ thể như: số tiền ủng hộ, hỗ trợ xây dựng NTM là hơn 553,1 tỷ đồng; số ngày công đóng góp là 14.058 ngày quy đổi thành tiền là 3,5 tỷ đồng; gần 490.000 m2 đất được hiến để làm đường, mở đường mới.

Đó là thành quả của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tại các địa phương.

Ông Lê Văn Cới, ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc định cư tại xã gần 20 năm. "10 năm về trước, đường sá ở đây tệ lắm, đường nhỏ, mưa xuống sình lầy khó đi. Nhờ xây dựng NTM, chính quyền vận động, người dân tình nguyện hiến đất, mở đường, góp công, góp của để bê tông hóa. Các đoàn thể trồng hoa ven đường nên bây giờ đường vừa rộng, vừa đẹp", ông Cới nhận xét.

Tương tự, tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, người dân tổ 19, ấp An Bình cũng thấy rõ sự đổi thay từng ngày trên quê hương. Ông Trịnh Văn Bông, Phó Trưởng ấp An Bình phấn khởi cho hay: sau khi đường hẻm được làm mới, lắp đèn chiếu sáng ban đêm, bà con mừng lắm. Lũ trẻ đi học không lo té ngã. Cả tổ đều đồng thuận khi chính quyền đổ bê tông hoặc tráng nhựa, mỗi nhà hiến đất, lùi vào 1-2m để mở rộng hẻm lên 5m, thuận tiện đi lại.

MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức nhiều phiên chợ 0 đồng, siêu thị 0 đồng hỗ trợ nhân dân. Trong ảnh: Phiên chợ 0 đồng tại xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ.

Nhiều phong trào thiết thực

Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, cuộc vận động đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, gắn với nhiều phong trào hay trong tỉnh.

Thực hiện nội dung đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, các khu phố, thôn, ấp tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau cây, con giống, vốn, ngày công, vật tư, phương tiện sản xuất, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, cải tạo vườn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi... gắn với thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng nhiều mô hình giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, thoát nghèo bền vững. Điển hình như: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ; Phụ nữ làm kinh tế giỏi; Phát triển sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm hỗ trợ nông dân nâng cao năng suất lao động; Tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ thực vật; Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề theo phương thức “Cầm tay chỉ việc”; Tổ dân cư có quỹ xoay vòng; Giúp nhau vượt khó; Làm thuê gây quỹ; Hũ gạo tiết kiệm...

Với phong trào xanh, sạch, đẹp, nhiều mô hình hiệu quả đã xuất hiện trong cộng đồng dân cư như: Bờ kênh ngập rác thành vườn hoa; Ấp không rác - đường nở hoa; Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội; Đèn Nhân Ái sáng đường quê...

UBMTTQVN TP.Vũng Tàu phát gạo hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại phường Thắng Nhì.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận phát triển khá đồng đều, liên tục và sâu rộng trong các tổ chức thành viên, có đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo, với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo” tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, như: Bếp ăn tình thương giúp đỡ bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh, giúp đỡ người nghèo học nghề, phụng dưỡng người già neo đơn, nuôi dạy các cháu mồ côi, khuyết tật…

Theo ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, những năm qua, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với sự vào cuộc của các Hội LHPN, Hội CCB, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội khác, toàn tỉnh đã gặt hái nhiều kết quả khả quan.

Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, tỉnh đã vận động được 144,5 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, trong đó đã xây dựng được 2.058 căn nhà tình nghĩa với số tiền 67 tỷ đồng; sửa chữa 916 căn nhà với số tiền 12,3 tỷ đồng. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã vận động được 33,9 tỷ đồng trong đó xây dựng được 106 căn nhà với số tiền 4,3 tỷ đồng và sửa chữa 175 căn với số tiền 2,6 tỷ đồng.

Trước diễn biến của dịch COVID-19, MTTQ đã ra lời kêu gọi và tuyên truyền, vận động "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19" với tổng số tiền, quà ủng hộ năm 2020 là hơn 40 tỷ đồng. Năm 2021, các cá nhân, DN, tổ chức đăng ký ủng hộ 239 tỷ đồng, đã tiếp nhận 185 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm khác, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu và nhân dân cùng nhau đồng lòng vượt qua đại dịch.

“Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giữ vững an ninh, trật tự”, ông Bùi Chí Thành nhấn mạnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH