Cách phòng tránh bệnh hô hấp, tim mạch và xương khớp trong mùa mưa lạnh

Một điều dễ nhận thấy là vào thời điểm mùa mưa lạnh, nhiều người rất dễ mắc bệnh hoặc bệnh trở nặng của các nhóm bệnh phổ biến như bệnh hô hấp, bệnh tim mạch, bệnh cơ xương khớp và một số bệnh khác.

Người già cũng cần tập thể dục hằng ngày để tăng cường sức khỏe.

Bệnh cơ xương khớp

Thực tế cho thấy rằng các triệu chứng viêm khớp trở nên tồi tệ hơn trong mùa mưa lạnh, đặc biệt là ở người lớn tuổi có sẵn bệnh lý viêm và thoái hóa khớp. Một số nghiên cứu đã cho rằng hiện tượng này xuất phát từ thay đổi áp suất khí quyển do thời tiết lạnh gây ra, do sự co thắt của các mạch máu và do hạn chế vận động khi trời mưa lạnh. Có một vài biện pháp có thể làm để giảm cứng và đau khớp trong mùa mưa lạnh khi bị viêm khớp.

Mặc ấm: Bảo vệ khớp đúng cách để tạo lớp cách nhiệt trong suốt mùa mưa lạnh có thể giúp ngăn chặn cơn đau một cách lâu dài. Khăn quàng, vớ, áo jacket và quần áo mùa mưa lạnh ấm áp cũng có thể đem lại kết quả, giúp đảm bảo nhiệt độ cơ thể không bị mất và các khớp không bị cứng khớp do lạnh. Ngoài ra, mặc quần áo ấm đầy đủ có thể giúp làm giảm viêm. Có những găng tay trị liệu trên thị trường tiện ích những người mắc bệnh viêm khớp.

Vẫn duy trì hoạt động: Đối với tất cả mọi người, tập thể dục và giữ sự hoạt động là điều quan trọng trong mùa mưa lạnh, đặc biệt quan trọng hơn đối với những người bị viêm khớp. Một bài tập nhẹ nhàng như đi bộ trong nhà 30 hút mỗi ngày để phòng ngừa cứng khớp. Yoga được coi là bài tập phù hợp cho người bị viêm khớp. Thường xuyên xoa bóp các khớp bị tổn thương cũng được khuyến cáo và làm cho khớp của bạn ấm lên.

Ăn các bữa ăn dinh dưỡng: Ăn thực phẩm cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp. Canxi và vitamin D là những chất dinh dưỡng cần thiết cho những người bị viêm khớp. Canxi giúp tái tạo xương, trong khi vitamin D hấp thụ canxi.

Điều chỉnh lối sống: Giảm cân, ăn các bữa ăn lành mạnh và tập thể dục đều đặn để giảm đau và các triệu chứng liên quan đến chứng viêm khớp. Giảm cân giúp giảm khối lượng gây áp lực lên các khớp. Việc thừa cân hoặc quá nặng gây nhiều áp lực lên đầu gối và khớp hông, làm tăng nguy cơ viêm khớp.

Trao đổi với bác sĩ: Nếu bạn đang bị viêm khớp, bạn nên trao đổi với bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu. Có nhiều loại bệnh viêm khớp khác nhau và mỗi loại đều đòi hỏi các phương pháp điều trị khác nhau. Bác sĩ có thể kê toa khi cần thiết, với các loại thuốc giúp giải quyết cơn đau.

Huyết áp và tim mạch

Nhiều thống kê cho thấy, thời tiết mưa lạnh có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, cơn đau tim và bệnh tim mạch. Thời tiết mưa lạnh, đặc biệt tác động tiêu cực trái tim của bạn do cơ chế tự bảo vệ bằng cách tăng co mạch, tăng huyết áp và tăng co bóp tim. Hơn nữa, thời tiết lạnh gây ra những thay đổi nồng độ một số thành phần trong máu có thể làm rối loạn đông máu. Đặc biệt, người cao tuổi có nguy cơ cao hơn đối với tất cả các biến chứng của bệnh tim mạch trong thời tiết mưa lạnh.

Để điều trị bệnh cao huyết áp, cần tuyệt đối sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Trong ảnh: Thăm khám cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa Tim mạch Lão học, Bệnh viện Vũng Tàu. Ảnh: MINH THIÊN

Để vượt qua mùa mưa lạnh một cách an toàn và phòng ngừa hữu hiệu cho bệnh tim mạch, hạn chế các cơn đau tim, cần thực hiện các lời khuyên sau:

Mặc đủ ấm để ngăn ngừa hạ thân nhiệt: Mặc đủ ấm ngay cả khi ở nhà và khi ra ngoài bằng áo ấm, đi tất dày. Đặc biệt ở người lớn tuổi càng cần được mặc đủ ấm hơn, do khối cơ giảm theo tuổi có nghĩa là tấm áo che phủ cơ thể bị mỏng đi và giảm chức năng bảo vệ những cơ quan quan trọng của cơ thể, dễ hạ thân nhiệt trong thời tiết mưa lạnh.

Che đầu và cổ: Sử dụng khăn quàng cổ, mũ len khi đi ra ngoài trời mưa lạnh, tránh không khí lạnh tiếp xúc những vùng da đầu mặt cổ gây co mạch ảnh hưởng bất lợi cho hoạt động hệ tim mạch.

Che miệng và tránh hít thở không khí lạnh: Có thể dùng khẩu trang, nhất là càng phải thực hiện trong phòng COVID-19 hiện nay, khăn len che mũi miệng khi ra ngoài trời mưa lạnh để tránh hít thở không khí lạnh dễ bị bệnh hô hấp, nhiễm virus, hạ thân nhiệt… Các bệnh cơ thể, đặc biệt bệnh hô hấp gây khó thở là yếu tố làm dễ tái phát bệnh tim mạch có sẵn.

Đừng làm việc nặng trong vòng 30 phút đầu tiên sau khi thức dậy: Nhiều cơn đau tim xảy ra vào buổi sáng và rơi đúng vào thời điểm mới ngủ dậy, nhất là vào những tháng mùa mưa lạnh. Khởi động trước khi đi ra bên ngoài và làm việc trong thời tiết mưa lạnh.

Dinh dưỡng đúng và tránh tình trạng mất nước: Bù đủ nước hằng ngày, uống 6-8 ly nước ấm mỗi ngày, người lớn tuổi cần uống nhiều lần trong ngày không đợi đến lúc thấy khát do dự trữ nước cơ thể thấp so với người trẻ. Không ăn một bữa ăn nặng trước khi làm việc, chọn các món ăn theo chế độ dinh dưỡng đủ chất và giàu năng lượng đã được bác sĩ hướng dẫn. Không uống cà phê hay hút thuốc trong vòng một giờ trước khi làm việc nặng vì chúng làm tăng co bóp tim.

Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc: Mục tiêu cho 7-8 giờ ngủ mỗi đêm để giữ sức khỏe, cần đảm bảo một phòng ngủ đủ ấm nhưng thông thoáng trong mùa mưa lạnh.

Duy trì tập thể dục đều đặn trong những ngày trời mưa lạnh: Tốt nhất là duy trì đi bộ 30 phút/ngày trong nhà kín gió. Có thể tập trong nhà, không nên ra ngoài đường trong thời tiết lạnh, những môn phù hợp và tập trong nhà như tập dưỡng sinh, khí công, yoga, thái cực quyền.

Đo huyết áp hàng ngày: Cần tự kiểm tra huyết áp hàng ngày trong các ngày trời lạnh, ghi vào nhật ký và có thể điều chỉnh liều thuốc nếu cần thiết, tất nhiên đã được tư vấn và hướng dẫn của bác sĩ trước đó.

Uống thuốc đều đặn và chú ý phát hiện sớm các biến cố tim mạch: Trước hết, bạn phải duy trì thuốc tim mạch đều đặn theo hướng dẫn. Chú ý những dấu hiệu của một số biến cố tim mạch như chóng mặt, đau ngực và khó thở. Khi có các dấu chứng nghi ngờ, thông báo ngay cho bác sĩ hoặc đến ngay cơ sở khám chữa bệnh gần nhất.

NGỌC CHÂU