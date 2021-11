Trao túi an sinh đến hộ khó khăn tại các khu phong tỏa

Ngày 25/11, UBMTTQVN TP. Vũng Tàu đã trao 192 túi an sinh đến hộ khó khăn trong các khu phong tỏa trên địa bàn thành phố. Cụ thể, 19 túi an sinh được trao cho các khu phong tỏa của phường 1, 32 túi trao tại phường 3 và 141 túi an sinh trao cho người dân tại xã Long Sơn.

Đại diện UBMTTQVN TP.Vũng Tàu trao túi an sinh đến hộ khó khăn trong các khu phong tỏa. Ảnh: MINH THANH

Mỗi túi an sinh gồm có: Khẩu trang, nước muối, nước rửa tay, thuốc hạ sốt, Vitamin C, gạo, mì gói và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Từ ngày 24/9 đến nay, UBMTTQVN thành phố đã trao tặng gần 2.000 túi an sinh (tổng trị giá 600 triệu đồng) tới nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các khu phong tỏa trên địa bàn thành phố.

Trước đó, trong thời gian toàn thành phố thực hiện Chỉ thị 16, mô hình túi an sinh của UBMTTQVN TP. Vũng Tàu đã được triển khai với hơn 5.000 túi (tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí do các nhà hảo tâm hỗ trợ, đóng góp) đã được trao tặng cho người dân.

.Cùng ngày, thông qua UBND và UBMTTQVN xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức trao 100 túi an sinh gồm: gạo, dầu ăn, đường, muối, bột ngọt… (trị giá 300 ngàn đồng/túi) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn xã Long Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, ông Trương Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Long Sơn gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đồng hành, hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tiếp tục đoàn kết, đồng hành cùng chính quyền, nhân dân xã Long Sơn vượt qua giai đoạn khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

