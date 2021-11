Tiếp sức học sinh nghèo nuôi dưỡng ước mơ

Từ 28 năm nay, qũy học bổng Nguyễn Thị Định do Hội LHPN tỉnh triển khai đã tạo nguồn động viên, khích lệ cho HS nghèo, hiếu học tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão đẹp của mình.

Cán bộ Chi hội phụ nữ khu phố 4, Hội LHPN phường 12, TP.Vũng Tàu tặng học bổng Nguyễn Thị Định cho em Mai Thị Thái An, HS lớp 6A, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (thứ hai từ trái qua) và em Trần Nguyễn Bảo Nhi, HS lớp 12A1, Trường THPT Minh Đạm (thứ ba từ trái qua).

Tạo điều kiện cho học sinh nghèo

Ngày 12/11, Chi hội phụ nữ khu phố 4, phường 12, TP. Vũng Tàu đã đến từng nhà trao những phần học bổng ý nghĩa cho HS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố. Em Trần Nguyễn Bảo Nhi, HS lớp 12A1, Trường THPT Minh Đạm, huyện Long Điền (hiện ở trọ tại 7/5, Phước Thắng, phường 12) là một trong các HS nhận được học bổng Nguyễn Thị Định. Gia cảnh của em Nhi khó khăn. 5 năm trước, Nhi và em gái Bảo Nhân (hiện là HS lớp 7, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, phường 12) trở thành trẻ mồ côi vì mẹ qua đời sau một thời gian lâm bệnh nặng. Cuộc sống của gia đình Nhi rơi vào hoàn cảnh càng khó khăn hơn khi mất đi một trong hai trụ cột chính trong nhà. Một mình ba Nhi xoay xở làm thuê, khi thì phụ hồ, lúc làm bốc xếp hàng hóa kiếm tiền nuôi hai con ăn học. Biết được hoàn cảnh này, những năm qua, Chi hội phụ nữ khu phố 4, phường 12 đã dành những suất học bổng Nguyễn Thị Định giúp chị em Nhi có thêm chi phí mua sắm đồ dùng học tập. “Từ năm lớp 8 đến nay em đều được nhận học bổng. 3 năm nay, em trai em cũng vậy. Niềm vui này thật khó tả. Em cảm ơn các cô trong Hội Phụ nữ đã quan tâm, chia sẻ và em hứa cố gắng học tốt để thực hiện ước mơ làm họa sĩ truyện tranh”, Nhi nói và ánh mắt vui lên thấy rõ.

Còn em Mai Thị Thái An, HS lớp 6A, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (phường 12) cũng vừa mới nhận được suất học bổng 500 ngàn đồng từ Chi hội phụ nữ khu phố 4 vào ngày 12/11. Hoàn cảnh của An cũng thật đáng thương. Ba mẹ em ly hôn cách đây 2 năm. An và em trai 7 tuổi hiện sống với ba và ông bà nội. Mọi chi phí để trang trải cuộc sống gia đình, kể cả tiền cho hai chị em An ăn học đều trông chờ vào đàn gà, chim bồ câu của ông bà nội cùng với số tiền chắt góp từ ba An làm công nhân. Dù gia cảnh khó khăn, tuổi thơ thiếu vắng tình cảm, sự chăm sóc của mẹ nhưng An luôn ngoan ngoãn, phấn đấu vươn lên trong học tập. Từ lớp 1 đến lớp 5, An là HS xuất sắc. Chia sẻ khó khăn với em An, 4 năm nay, Chi hội phụ nữ khu phố 4 đều tặng học bổng Nguyễn Thị Định để động viên em vươn lên trong học tập, giúp em nuôi dưỡng ước mơ trở thành người có ích cho xã hội.

Lan tỏa hành động đẹp

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chi hội Trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 4, Hội LHPN phường 12 cho biết, từ đầu năm học mới đến nay, Chi hội đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm ủng hộ, trao 42 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho HS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, ở trọ. Trung bình mỗi suất 400 ngàn đồng tiền mặt. Tương tự, các Chi hội phụ nữ khác của Hội LHPN phường 12 cũng quan tâm, dành những suất học bổng ý nghĩa cho con em hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Bà Bùi Thị Thu Diễm, Chủ tịch Hội LHPN phường 12 cho biết, từ năm đầu học đến nay, Hội LHPN phường đã tặng 150 suất học bổng Nguyễn Thị Định và tặng 20 cặp sách (320 ngàn đồng/cái) cho HS trên địa bàn phường. “Những suất học bổng tuy không lớn nhưng chứa đầy nghĩa tình. Chúng tôi muốn tiếp thêm động lực để các em phấn đấu, vươn lên trong học tập, vì một tương lai tốt đẹp hơn”, bà Diễm nói.

Những năm qua, phong trào vận động tặng học bổng Nguyễn Thị Định cho HS nghèo, khó khăn, hiếu học được Hội LHPN các cấp quan tâm thực hiện. Bà Ngô Thị Kim Chi, Chủ tịch Hội LHPN TP. Bà Rịa cho biết, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN thành phố đã vận động và trao 1.109 suất học bổng cho con em hội viên nghèo, khó khăn với tổng số tiền hơn 554 triệu đồng. Đầu năm học 2021-2022, Hội LHPN thành phố đã tặng 176 suất học bổng Nguyễn Thị Định với tổng số tiền 88 triệu đồng. “Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, nhà hảo tâm để có thêm nhiều HS nghèo được nhận những phần học bổng ý nghĩa, để các em có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong học tập”, bà Ngô Thị Kim Chi cho biết.

Còn bà Võ Lệ Huyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Đức cho biết, từ sự nỗ lực của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc ủng hộ và vận động ủng hộ qũy học bổng Nguyễn Thị Định đã giúp cho nhiều HS nghèo có thêm chi phí phục vụ học tập, góp phần vào mục tiêu phát triển công tác giáo dục tại địa phương. Từ đầu năm học mới đến nay, Hội LHPN huyện Châu Đức và Hội LHPN các xã, thị trấn đã vận động nhà hảo tâm tặng 309 suất học bổng Nguyễn Thị Định với tổng số tiền hơn 154 triệu đồng; trao tặng 8 điện thoại thông minh, trị giá 16,2 triệu đồng; chuyển giao 98 bộ sách giáo khoa cũ; tặng 32 bộ sách giáo khoa mới và 140 quyển vở trị giá gần 8 triệu đồng cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

Bài, ảnh: THI PHONG