Trao "Nhà tình nghĩa Quân - Dân" cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 18/11, tại ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc), Ban CHQS huyện Xuyên Mộc phối hợp với UBND xã Hòa Hiệp tổ chức Lễ bàn giao “Nhà tình nghĩa Quân – Dân” cho quân nhân dự bị Nguyễn Thành Tâm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Thượng tá Lê Tiến Phúc, Chính trị viên Ban CHQS huyện Xuyên Mộc và các đại biểu cắt băng khánh thành, bàn giao “Nhà tình nghĩa Quân – Dân” cho quân nhân dự bị Nguyễn Thành Tâm.

Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ tháng 9/2021, quá trình thi công bị kéo dài do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngôi nhà có diện tích gần 70m2, gồm: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và nhà vệ sinh. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 150 triệu đồng, trong đó 80 triệu đồng do Ban CHQS huyện Xuyên Mộc hỗ trợ; Giáo xứ Phú Vinh ủng hộ 10 triệu đồng; số tiền còn lại do gia đình đóng góp.

Dịp này, Ban CHQS huyện Xuyên Mộc và địa phương cũng đã trao tặng nhiều phần quà thiết yếu như quạt điện, nồi cơm điện, dụng cụ nhà bếp… cho gia đình ông Nguyễn Thành Tâm.

Ông Lê Hồng Tuấn (bên trái), Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) trao quà cho gia đình ông Nguyễn Thành Tâm tại Lễ bàn giao "Nhà tình nghĩa Quân – Dân".

Được biết, trong năm 2021, Ban CHQS huyện Xuyên Mộc có kế hoạch xây tặng 3 căn “Nhà Tình nghĩa Quân – Dân”, hiện đã trao 2 căn nhà, 1 căn nhà còn lại sẽ được trao trong tháng 12/2021.

