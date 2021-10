Xuyên Mộc nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội

Thực hiện các chính sách của Chính phủ và của tỉnh, huyện Xuyên Mộc đã chi trả kịp thời tiền hỗ trợ cho nhiều người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ khác theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Lãnh đạo huyện và các cơ quan đoàn thể chuẩn bị quà tặng cho người dân huyện Xuyên Mộc.

Xã Bưng Riềng là một trong những địa phương làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Ông Tống Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Bưng Riềng cho biết, khi có quyết định hỗ trợ tiền và gạo của Chính phủ, chính quyền địa phương nhanh chóng rà soát, xác minh và chi hỗ trợ kịp thời cho những người lao động tự do thất nghiệp, hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Gia đình ông Phạm Thế Mạnh (ấp 3, xã Bưng Riềng) là hộ nghèo của xã, đã được nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng và gạo, rau, củ… xúc động cho biết: “Chúng tôi rất xúc động khi nhận được sự quan tâm từ các cấp, các ngành. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời, gia đình tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”.

Bên cạnh việc hỗ trợ kịp thời từ nguồn ngân sách của Nhà nước, chính quyền địa phương và ban, ngành, đoàn thể còn tích cực vận động các nhà hảo tâm tặng quà, nhu yếu phẩm cho hàng trăm hộ dân khó khăn trong đại dịch. “Bưng Riềng là xã thuần nông, nhưng khi chính quyền kêu gọi, người dân đã đồng lòng san sẻ yêu thương với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Kết quả, xã vận động được 675 triệu đồng để hỗ trợ 2.103 suất quà đến người dân”, ông Tống Văn Nghĩa nói thêm.

Tương tự, tại xã Phước Thuận, cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, chính quyền xã còn đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội và vận động, tiếp nhận đóng góp của nhà hảo tâm hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Theo ông Đỗ Đức Vinh, Chủ tịch UBMTTQVN xã Phước Thuận, để công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả thì phải bảo đảm an sinh xã hội. Bởi, mỗi người dân là pháo đài phòng chống dịch. Người dân có an tâm, không lo thiếu ăn thì mới hợp tác cùng chính quyền thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Từ quan điểm đó, xã đã vận động được hơn 117 triệu đồng tiền mặt, gần 24 tấn gạo, 730 thùng mì, gần 900kg thịt heo, 30kg thịt gà, 735kg cá ngừ, gần 9 tấn rau, củ, quả các loại cùng nhiều nhu yếu phẩm để cấp phát, hỗ trợ người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền cho người thuê trọ.

Theo UBND huyện Xuyên Mộc, đến thời điểm này, huyện đã chi tiền hỗ trợ cho 52.048 lao động tự do bị mất việc làm (đạt 99%); chi hỗ trợ 600 hộ kinh doanh ngừng hoạt động (đạt 85,84%)... Huyện Xuyên Mộc cũng đã hỗ trợ 8.724 hộ dân với tổng số 375 tấn gạo. Ngoài ra, huyện cũng đã chi trả tiền hỗ trợ 1.345 người, với 1,345 tỷ đồng cho người dân tỉnh BR-VT ở các địa phương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và chi tiền kịp thời hỗ trợ các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em phải cách ly, người bán vé số; vận động 162 chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ với tổng số tiền gần 508 triệu đồng cho người lao động. Bên cạnh đó, huyện Xuyên Mộc đã tiếp nhận tiền ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân hơn 25 tỷ đồng và hỗ trợ cho khoảng 41.974 hộ dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ theo chính sách của Trung ương và của tỉnh; hỗ trợ các DN hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại xây dựng phương án sản xuất kinh doanh an toàn; tuyển dụng lao động giải quyết việc làm cho người lao động địa phương. Huyện cũng thu thập thông tin thị trường lao động, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động để hỗ trợ DN; đồng thời tạo điều kiện cho DN có nhu cầu vay vốn phục hồi sản xuất. Mặt khác, huyện tiếp tục thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ, hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng.

