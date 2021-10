Toàn tỉnh ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

Tính từ 18 giờ ngày 7/10 đến 18 giờ ngày 8/10, BR-VT ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới; trong đó có 2 ca ngoài cộng đồng, đi từ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào Bà Rịa – Vũng Tàu, được phát hiện tại Phòng khám Ung bướu Sài Gòn, phường Long Toàn (TP.Bà Rịa).

Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 4.137 ca. Trong ngày 8/10 có 15 bệnh nhân đã khỏi bệnh ra viện.

Lực lượng y tế huyện Long Điền lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân xã Phước Hưng (huyện Long Điền). Ảnh: ĐINH HÙNG

Dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, số ca mắc có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, các ca cộng đồng ghi nhận trên địa bàn tỉnh đều có nguồn lây từ bên ngoài xâm nhập vào tỉnh.

Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 (BCĐ) tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương thận trọng, tuyệt đối không lơ là, không để mất cảnh giác, sơ hở để dịch xâm nhập và lây lan vào địa phương; tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát người ra, vào tại các chốt kiểm dịch.

BCĐ tỉnh yêu cầu người dân là công dân của các tỉnh, thành khác đang học tập và lao động tại tỉnh có nguyện vọng về nơi thường trú đăng ký tại địa chỉ website: https://quehuong.baria-vungtau.gov.vn/vi/dangkyveque và thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan đơn vị địa phương; tuyệt đối không được di chuyển ra khỏi tỉnh khi chưa có sự thống nhất của địa phương nơi đến, không bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Sở Y tế hỗ trợ các địa phương huy động lực lượng để tiêm vắc xin cho các nhóm đối tượng theo quy định, hoàn thành tiêm vắc xin đã được phân bổ đợt 12, đợt 13, đợt 14 trước ngày 10/10.

MINH THIÊN