Việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 cần kịp thời, đúng đối tượng

Chiều 19/10, Đoàn giám sát do ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại xã Tam Phước và An Nhứt (huyện Long Điền) việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND xã Tam Phước, UBND xã nhận 3.424 hồ sơ, được huyện duyệt 3.098 hồ sơ. Đến nay, xã đã giải quyết chế độ cho 3.060 đối tượng là hộ kinh doanh ngừng hoạt động, người bán vé số, người dân cách ly y tế, lao động không có giao kết hợp đồng lao động với tổng số tiền 6,341 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn xã vẫn còn 2 hộ kinh doanh ngừng hoạt động, 41 đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động chưa nhận tiền hoặc bị trùng danh sách.

Tại xã An Nhứt, xã đã hỗ trợ 1.980 đối tượng với tổng số tiền 4,157 tỷ đồng. Hiện vẫn còn 14 đối tượng chưa nhận hỗ trợ (do trùng danh sách hoặc tạm trú tại địa phương nhưng đã về quê). Việc thực hiện được tuyên truyền công khai trên hệ thống loa phát thanh của xã, niêm yết tại trụ sở xã. Do đó, không có trường hợp người dân khiếu nại, phản ánh về thực hiện các chính sách hỗ trợ.

Ông Trần Văn Lợi đánh giá cao những nỗ lực của hai xã: Tam Phước, An Nhứt trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 68. Đối với những lao động tự do là nông dân, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bị thiệt hại về hoa màu, nông sản, Hội Nông dân xã cần rà soát, chuyển danh sách lên Hội cấp huyện, cấp tỉnh để có hướng hỗ trợ về nguồn vốn hoặc con giống, cây trồng, tái sản xuất. Ông Trần Văn Lợi nhấn mạnh các địa phương cần rà soát kỹ đối tượng, nhất là lao động tự do là người địa phương nhưng đi làm việc tại các tỉnh khác; cán bộ xã cần chủ động nắm bắt tình hình các đối tượng, qua đó kịp thời giải quyết những khó khăn, bảo đảm tiền hỗ trợ đến người dân kịp thời, đúng đối tượng.

MINH THANH